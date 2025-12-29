ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко – Влада Зинченко – опубликовала новый пост в социальных сетях.

В Instagram она поделилась фото и видео с горнолыжного курорта Буковель, где проводит время на лыжах.

На кадрах Влада позирует на заснеженном склоне в стильном розовом костюме, демонстрируя активный зимний отдых.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив атмосферу отдыха, энергичность и отличную форму Влады.