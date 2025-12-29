Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах
29 декабря 2025, 01:21
ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах

Влада Зинченко опубликовала любопытное видео

ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах
Instagram. Влада Зинченко

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра ЗинченкоВлада Зинченко – опубликовала новый пост в социальных сетях.

В Instagram она поделилась фото и видео с горнолыжного курорта Буковель, где проводит время на лыжах.

На кадрах Влада позирует на заснеженном склоне в стильном розовом костюме, демонстрируя активный зимний отдых.

Подписчики тепло отреагировали на публикацию, отметив атмосферу отдыха, энергичность и отличную форму Влады.

видео Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко lifestyle Ноттингем Форест сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
