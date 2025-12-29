Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пока – это провал». Известный тренер назвал команду-разочарование УПЛ
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 18:58 |
762
0

«Пока – это провал». Известный тренер назвал команду-разочарование УПЛ

Александр Бабич намного большего ждал от «Александрии», несмотря на серьезные кадровые изменения

29 декабря 2025, 18:58 |
762
0
«Пока – это провал». Известный тренер назвал команду-разочарование УПЛ
Александрия. Кирилл Нестеренко

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный отечественный тренер Александр Бабич назвал команду, от которой он ждал намного большего, несмотря на все кадровые пертурбации, которые произошли в межсезонье.

– Пока сезон проваливает «Александрия», – сказал Бабич. – В прошлом чемпионате команда заняла второе место. Но даже притом, что в межсезонье у них произошли серьезные кадровые изменения, класс футболистов остается неплохим. Впрочем, подопечные Кирилла Нестеренко пока не могут найти свою игру и, соответственно, результат.

Напомним, что после 16-ти туров «Александрия» занимает 15-ю позицию в турнирной таблице, а от места, которое гарантирует прописку в Премьер-лиге на будущий сезон, команду отделяет шесть очков.

По теме:
Йожеф САБО: «Не ожидал, что розыгрыш УПЛ состоится, потому что...»
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший гол ноября-декабря 2025 года
Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»
Александр Бабич Александрия Кирилл Нестеренко Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Футбол | 29 декабря 2025, 19:46 0
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины
Клуб из Мадрида окончательно отказался от звезды из Украины

Артем Довбик не перейдет в «Атлетико»

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Футбол | 28.12.2025, 22:12
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 3
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем