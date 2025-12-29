«Пока – это провал». Известный тренер назвал команду-разочарование УПЛ

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный отечественный тренер Александр Бабич назвал команду, от которой он ждал намного большего, несмотря на все кадровые пертурбации, которые произошли в межсезонье.

– Пока сезон проваливает «Александрия», – сказал Бабич. – В прошлом чемпионате команда заняла второе место. Но даже притом, что в межсезонье у них произошли серьезные кадровые изменения, класс футболистов остается неплохим. Впрочем, подопечные Кирилла Нестеренко пока не могут найти свою игру и, соответственно, результат.

Напомним, что после 16-ти туров «Александрия» занимает 15-ю позицию в турнирной таблице, а от места, которое гарантирует прописку в Премьер-лиге на будущий сезон, команду отделяет шесть очков.