Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 11:32 | Обновлено 27 декабря 2025, 11:44
875
1

«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ

Известный тренер поделился своими впечатлениями от баталий в чемпионате страны

27 декабря 2025, 11:32 | Обновлено 27 декабря 2025, 11:44
875
1 Comments
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
УПЛ. Динамо – Полесье

Украинская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Время подводить предварительные итоги первой части сезона и заглянуть в ближайшее будущее. На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным отечественным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, какие у вас общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?
– Сейчас у нас очень непредсказуемый чемпионат, где появилось много крепких команд, так сказать, среднего уровня. И для меня, как для болельщика, который смотрит все поединки, каждый матч, своего рода, загадка. Это говорит о том, что есть здоровая конкуренция. А те клубы, которые ранее боролись максимум за попадание в еврокубки, сейчас могут дать бой грандам.

– Кто для вас команда-открытие?
– Если брать по результатам, то многие скажут, что это ЛНЗ, и я с этим соглашусь. Но, если брать по тому, как я вижу работу, то это «Колос», учитывая их ресурсы.

– Кто вас разочаровал?
– «Александрия». В прошлом сезоне она заняла второе место. Но даже притом, что в межсезонье в команде произошли серьезные кадровые изменения, класс футболистов у них был неплохой. Впрочем, александрийцы пока не могут найти свою игру и, соответственно, результат.

– Назовите тройку лучших футболистов по итогам первой части чемпионата?
– Хорошо себя зарекомендовал теперь уже игрок «Шахтера» Проспер Оба. Это нигерийцу не понадобилось много времени на адаптацию в нашем первенстве. Также приковывал к себе внимание и атакующий полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса. Также в тройке лучших, скорее, как открытие чемпионата, я бы назвал Андрея Сторчоуса из «Кудровки».

– Какая, на ваш взгляд, будет итоговая тройка призеров?
– У меня практически не вызывает сомнения, что «Шахтер» будет первым, вторым на финиш придет ЛНЗ, а «Динамо» заскочит на третье место, тем самым, опередив «Полесье».

– Какие четыре команды займут места с 13-го по 16 место?
– Несмотря на то, что я назвал «Александрию» главным, на данный момент, разочарованием чемпионата, думаю, они все-таки выберутся из подвала турнирной таблицы. А в зоне вылета и зоне переходных матчей окажутся «Полтава», «Эпицентр», «Кудровка» и «Оболонь».

– Как вам арбитраж в Премьер-лиге?
– В каждом туре есть ошибки, и судьи не всегда последовательны в своих решениях, что нервирует наставников. Хотелось, чтобы было меньше спорных моментов и нужно как-то ускорить принятие решений после просмотра VAR. Но в целом я бы назвал удовлетворительным работу рефери в поединках УПЛ.

По теме:
Руслан КОСТЫШИН: «Было понятно, что этот футболист уйдет – и он ушел»
Украинский тренер: «Динамо опередит Полесье, а ЛНЗ...»
Игрока сборной Украины чуть не убило ракетой. Он служил в ВСУ
Александр Бабич Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Полесье Житомир Колос Ковалевка Проспер Оба Глейкер Мендоса Андрей Сторчоус Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Оболонь Киев Александрия VAR статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27 декабря 2025, 11:50 0
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество

У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…

Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Футбол | 27 декабря 2025, 04:45 3
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах
Плюс три новичка. Сенсационный клуб УПЛ объявит о трансферах

Каюк анонсирует трансферы ЛНЗ

Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»
Футбол | 27.12.2025, 11:06
Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»
Французский журналист: «Забарный – это большое разочарование»
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26.12.2025, 13:27
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Оболонь немного продержалась на багаже Шищенко, и начала падать к концу осени. Если тренера не сменят, могут и вылететь.
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем