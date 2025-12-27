«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ

Украинская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Время подводить предварительные итоги первой части сезона и заглянуть в ближайшее будущее. На эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным отечественным тренером Александром Бабичем.

– Александр Александрович, какие у вас общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Сейчас у нас очень непредсказуемый чемпионат, где появилось много крепких команд, так сказать, среднего уровня. И для меня, как для болельщика, который смотрит все поединки, каждый матч, своего рода, загадка. Это говорит о том, что есть здоровая конкуренция. А те клубы, которые ранее боролись максимум за попадание в еврокубки, сейчас могут дать бой грандам.

– Кто для вас команда-открытие?

– Если брать по результатам, то многие скажут, что это ЛНЗ, и я с этим соглашусь. Но, если брать по тому, как я вижу работу, то это «Колос», учитывая их ресурсы.

– Кто вас разочаровал?

– «Александрия». В прошлом сезоне она заняла второе место. Но даже притом, что в межсезонье в команде произошли серьезные кадровые изменения, класс футболистов у них был неплохой. Впрочем, александрийцы пока не могут найти свою игру и, соответственно, результат.

– Назовите тройку лучших футболистов по итогам первой части чемпионата?

– Хорошо себя зарекомендовал теперь уже игрок «Шахтера» Проспер Оба. Это нигерийцу не понадобилось много времени на адаптацию в нашем первенстве. Также приковывал к себе внимание и атакующий полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса. Также в тройке лучших, скорее, как открытие чемпионата, я бы назвал Андрея Сторчоуса из «Кудровки».

– Какая, на ваш взгляд, будет итоговая тройка призеров?

– У меня практически не вызывает сомнения, что «Шахтер» будет первым, вторым на финиш придет ЛНЗ, а «Динамо» заскочит на третье место, тем самым, опередив «Полесье».

– Какие четыре команды займут места с 13-го по 16 место?

– Несмотря на то, что я назвал «Александрию» главным, на данный момент, разочарованием чемпионата, думаю, они все-таки выберутся из подвала турнирной таблицы. А в зоне вылета и зоне переходных матчей окажутся «Полтава», «Эпицентр», «Кудровка» и «Оболонь».

– Как вам арбитраж в Премьер-лиге?

– В каждом туре есть ошибки, и судьи не всегда последовательны в своих решениях, что нервирует наставников. Хотелось, чтобы было меньше спорных моментов и нужно как-то ускорить принятие решений после просмотра VAR. Но в целом я бы назвал удовлетворительным работу рефери в поединках УПЛ.