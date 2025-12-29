Кейн и Олисе создали 69 результативных действий в Бундеслиге в 2025 году

Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн и Майкл Олисе на двоих создали в 2025 году 69 результативных действий в Бундеслиге.

В активе английского нападающего 37 голевых действий (31 гол и 6 ассистов), француз совершил 32 подобных действия (14 голов и 18 ассистов).

Ни один другой игрок чемпионата Германии не имеет даже 25 результативных действий в год. Сэру Гирасси, расположившийся на третьем месте, совершил лишь 22 голевых действия.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в Бундеслиге в 2025 году

37 – Гарри Кейн (Бавария)

32 – Майкл Олисе (Бавария)

22 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)

20 – Патрик Шик (Байер)

18 – Андрей Крамарич (Гоффенгайм)

18 – Рицу Доан (Фрайбург, Айнтрахт)

17 – Серж Гнабри (Бавария)

17 – Джонатан Буркардт (Майнц, Айнтрахт)

16 – Мохаммед Амоура (Вольфсбург)

15 – Дениз Ундав (Штутгарт)