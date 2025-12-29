Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн и Олисе создали 69 результативных действий в Бундеслиге в 2025 году
Германия
29 декабря 2025, 18:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:48
75
0

Кейн и Олисе создали 69 результативных действий в Бундеслиге в 2025 году

Вспомним топ-10 игроков чемпионата Германии с наибольшим количеством голевых действий в 2025 году

29 декабря 2025, 18:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:48
75
0
Кейн и Олисе создали 69 результативных действий в Бундеслиге в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн и Майкл Олисе на двоих создали в 2025 году 69 результативных действий в Бундеслиге.

В активе английского нападающего 37 голевых действий (31 гол и 6 ассистов), француз совершил 32 подобных действия (14 голов и 18 ассистов).

Ни один другой игрок чемпионата Германии не имеет даже 25 результативных действий в год. Сэру Гирасси, расположившийся на третьем месте, совершил лишь 22 голевых действия.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в Бундеслиге в 2025 году

  • 37 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 32 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 22 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
  • 20 – Патрик Шик (Байер)
  • 18 – Андрей Крамарич (Гоффенгайм)
  • 18 – Рицу Доан (Фрайбург, Айнтрахт)
  • 17 – Серж Гнабри (Бавария)
  • 17 – Джонатан Буркардт (Майнц, Айнтрахт)
  • 16 – Мохаммед Амоура (Вольфсбург)
  • 15 – Дениз Ундав (Штутгарт)
По теме:
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS
Шерки обошел Бруну Фернандеша по количеству ассистов, начиная с ноября
В гонке за Роналду. Сколько хет-триков сделали Кейн, Холанд и Мбаппе?
чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика Гарри Кейн Майкл Олисе Серу Гирасси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29 декабря 2025, 17:34 6
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии

ДТП с участием британского боксера произошло в Лагосе, столице Нигерии

В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
Футбол | 28 декабря 2025, 22:12 2
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона
В ближайшее время состоится реконструкция крупного украинского стадиона

Изменения ожидают стадион «Украина»

Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Футбол | 29.12.2025, 19:08
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем