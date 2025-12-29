Кейн и Олисе создали 69 результативных действий в Бундеслиге в 2025 году
Вспомним топ-10 игроков чемпионата Германии с наибольшим количеством голевых действий в 2025 году
Игроки мюнхенской Баварии Гарри Кейн и Майкл Олисе на двоих создали в 2025 году 69 результативных действий в Бундеслиге.
В активе английского нападающего 37 голевых действий (31 гол и 6 ассистов), француз совершил 32 подобных действия (14 голов и 18 ассистов).
Ни один другой игрок чемпионата Германии не имеет даже 25 результативных действий в год. Сэру Гирасси, расположившийся на третьем месте, совершил лишь 22 голевых действия.
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в Бундеслиге в 2025 году
- 37 – Гарри Кейн (Бавария)
- 32 – Майкл Олисе (Бавария)
- 22 – Сэру Гирасси (Боруссия Дортмунд)
- 20 – Патрик Шик (Байер)
- 18 – Андрей Крамарич (Гоффенгайм)
- 18 – Рицу Доан (Фрайбург, Айнтрахт)
- 17 – Серж Гнабри (Бавария)
- 17 – Джонатан Буркардт (Майнц, Айнтрахт)
- 16 – Мохаммед Амоура (Вольфсбург)
- 15 – Дениз Ундав (Штутгарт)
Only two players have been directly involved in 30+ Bundesliga goals in 2025:— Squawka (@Squawka) December 29, 2025
◉ Harry Kane (31G 6A)
◉ Michael Olise (14G 18A)
The Bayern duo have a combined 69 league goal involvements during this calendar year. 👏 pic.twitter.com/8M8HYWuVfo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ДТП с участием британского боксера произошло в Лагосе, столице Нигерии
Изменения ожидают стадион «Украина»