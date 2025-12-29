Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Роналду феерит. Для португальца это второй по результативности старт сезона
Саудовская Аравия
29 декабря 2025, 18:23
Роналду феерит. Для португальца это второй по результативности старт сезона

Криштиану в саудовской лиге забил 12 мячей в стартовых 10 матчах

Роналду феерит. Для португальца это второй по результативности старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду демонстрирует один из лучших стартов сезона в клубной карьере. Форвард «Аль-Насра» повторил второй самый результативный старт чемпионата в своей истории по итогам 11-го тура Про-лиги Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» в матче против клуба «Аль-Ахдуд» одержал победу со счетом 3:0. Роналду оформил дубль, отличившись на 31-й и 45+3 минутах. Еще один его гол на 67-й минуте был отменен после просмотра VAR.

Благодаря этим мячам португалец довел свой показатель до 12 голов в первых 10 матчах текущего чемпионата. Такой же результат он имел в сезоне 2020/21 в составе «Ювентуса». Самым результативным стартом в карьере Роналду остается сезон 2014/15, когда он забил 18 голов в первых 10 турах Ла Лиги за «Реал».

Роналду забивает в восьмом матче чемпионата подряд. Это его вторая по продолжительности серия в клубной карьере после 11 матчей за «Ювентус» в сезоне 2019/20. Всего за «Аль-Наср» он провел 119 поединков и забил 106 мячей.

Второй гол в матче с «Аль-Ахдудом» стал для Роналду 956-м в профессиональной карьере, это рекордный показатель в истории футбола. Также португалец забил свой 40-й мяч в 2025 году за клуб и сборную, достигнув этой отметки в 14-й раз.

С 12 голами Роналду возглавляет список лучших бомбардиров саудовской Про-лиги, разделяя первое место с партнером по команде Жоау Феликсом. «Аль-Наср» после 10 побед имеет 30 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая «Аль-Хиляль» на 4 очка (30 против 26).

Матчи Криштиану Роналду в текущем сезоне

Топ-10 лучших бомбардиров сезона в Саудовской Аравии

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 10 10 0 0 33 - 5 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 30
2 Аль-Хиляль 10 8 2 0 27 - 11 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 26
3 Аль-Таавун 10 8 1 1 26 - 13 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 25
4 Аль-Ахли Джидда 10 5 4 1 13 - 8 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 19
5 Аль-Кадaсиа 10 5 3 2 17 - 10 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 18
6 Аль-Иттихад 10 5 2 3 19 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 17
7 Неом 10 5 2 3 15 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 17
8 Аль-Иттифак 10 4 3 3 15 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 15
9 Аль-Халидж 10 4 2 4 24 - 18 02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 14
10 Аль-Фейха 10 3 3 4 11 - 13 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 12
11 Аль-Хазм 10 2 4 4 8 - 14 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 10
12 Аль-Холуд 10 3 0 7 13 - 19 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 9
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 10 1 5 4 7 - 13 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 8
14 Аль-Фатех 10 2 2 6 12 - 22 03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 8
15 Аль-Рияд 10 2 2 6 10 - 21 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 8
16 Дамак 10 0 6 4 9 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 6
17 Аль-Ахдуд 10 1 2 7 9 - 21 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 5
18 Аль-Наджма 10 0 1 9 8 - 22 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 1
Полная таблица

Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу бомбардиры лучший бомбардир Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс статистика
