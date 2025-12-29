Роналду феерит. Для португальца это второй по результативности старт сезона

Португальский нападающий Криштиану Роналду демонстрирует один из лучших стартов сезона в клубной карьере. Форвард «Аль-Насра» повторил второй самый результативный старт чемпионата в своей истории по итогам 11-го тура Про-лиги Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» в матче против клуба «Аль-Ахдуд» одержал победу со счетом 3:0. Роналду оформил дубль, отличившись на 31-й и 45+3 минутах. Еще один его гол на 67-й минуте был отменен после просмотра VAR.

Благодаря этим мячам португалец довел свой показатель до 12 голов в первых 10 матчах текущего чемпионата. Такой же результат он имел в сезоне 2020/21 в составе «Ювентуса». Самым результативным стартом в карьере Роналду остается сезон 2014/15, когда он забил 18 голов в первых 10 турах Ла Лиги за «Реал».

Роналду забивает в восьмом матче чемпионата подряд. Это его вторая по продолжительности серия в клубной карьере после 11 матчей за «Ювентус» в сезоне 2019/20. Всего за «Аль-Наср» он провел 119 поединков и забил 106 мячей.

Второй гол в матче с «Аль-Ахдудом» стал для Роналду 956-м в профессиональной карьере, это рекордный показатель в истории футбола. Также португалец забил свой 40-й мяч в 2025 году за клуб и сборную, достигнув этой отметки в 14-й раз.

С 12 голами Роналду возглавляет список лучших бомбардиров саудовской Про-лиги, разделяя первое место с партнером по команде Жоау Феликсом. «Аль-Наср» после 10 побед имеет 30 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая «Аль-Хиляль» на 4 очка (30 против 26).

