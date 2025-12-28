Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит таблица чемпионата Саудовской Аравии после 10 сыгранных туров
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
27.12.2025 15:00 – FT 1 : 1
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
28 декабря 2025, 02:27 |
44
0

Как выглядит таблица чемпионата Саудовской Аравии после 10 сыгранных туров

27 декабря Аль-Иттихад переиграл Аль-Шабаб, а Аль-Кадисия сыграла вничью с ФК Дамак

28 декабря 2025, 02:27 |
44
0
Как выглядит таблица чемпионата Саудовской Аравии после 10 сыгранных туров
Getty Images/Global Images Ukraine

С 25 по 27 декабря состоялись матчи 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

В заключительный день тура победы одержали команды Аль-Наср и Аль-Иттихад, а Аль-Кадисия расписала ничью (1:1) с ФК Дамак.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Наср благодаря дублю Криштиану Роналду и голу Жоау Феликса переиграл Аль-Ахдуд 3:0, а Аль-Иттихад с мячом Стивена Бергвейна разобрался с Аль-Шабабом 2:0.

Топ-6 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Наср (30), Аль-Хиляль (26), Аль-Таавун (25), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад (17).

Все команды национального первенства Саудовской Аравии провели по 10 матчей, хотя и был завершен уже 11-й тур. Поединки 10-го тура были перенесены с 19–21 декабря на 22–25 февраля из-за того, что во время базовых дат игр сборная Саудовской Аравии принимала участие в полуфинале Кубка арабских наций.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 11-й тур, 25–27 декабря

Аль-Кадисия – Дамак – 1:1

Голы: Ретеги, 45+1 – Вада, 4

Удаление: Аль-Хаибр, 79 (Дамак)

Аль-Иттихад – Аль-Шабаб – 2:0

Голы: Аль-Гамди, 16, Бергвейн, 85

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4

Другие результаты 11-го тура:

  • Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 3:2
  • Аль-Холуд – Аль-Таавун – 0:2
  • Аль-Фатех – Аль-Ахли – 2:1
  • Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:2
  • Неом – Аль-Намжа – 2:1
  • Аль-Фейха – Аль-Хазем – 0:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 10 10 0 0 33 - 5 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 30
2 Аль-Хиляль 10 8 2 0 27 - 11 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 26
3 Аль-Таавун 10 8 1 1 26 - 13 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 25
4 Аль-Ахли Джидда 10 5 4 1 13 - 8 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 19
5 Аль-Кадaсиа 10 5 3 2 17 - 10 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 18
6 Аль-Иттихад 10 5 2 3 19 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль 17
7 Неом 10 5 2 3 15 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 17
8 Аль-Иттифак 10 4 3 3 15 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 15
9 Аль-Халидж 10 4 2 4 24 - 18 29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 14
10 Аль-Фейха 10 3 3 4 11 - 13 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 12
11 Аль-Хазм 10 2 4 4 8 - 14 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 10
12 Аль-Холуд 10 3 0 7 13 - 19 31.12.25 19:30 Аль-Холуд - Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 9
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 10 1 5 4 7 - 13 31.12.25 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 8
14 Аль-Фатех 10 2 2 6 12 - 22 29.12.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 8
15 Аль-Рияд 10 2 2 6 10 - 21 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 8
16 Дамак 10 0 6 4 9 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак 6
17 Аль-Ахдуд 10 1 2 7 9 - 21 30.12.25 19:30 Аль-Ахдуд - Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд 5
18 Аль-Наджма 10 0 1 9 8 - 22 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 1
Полная таблица

События матча

79’
Abdulrahman Al-Khaibre (Дамак) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аль-Кадисия), асcист Мусаб аль-Джувайр.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Вада (Дамак), асcист Морлайе Силла.
По теме:
Ноттингем – Ман Сити – 1:2. Как Шерки вырвал победу на 83-й. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Нигерия – Тунис – 3:2. Суперорлы против орлов Карфагена. Видео голов, обзор
Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Аль-Кадисия Дамак удаление (красная карточка) Матео Ретеги Стивен Бергвейн Криштиану Роналду Жоау Феликс Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахдуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27 декабря 2025, 13:22 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце
Футбол | 27 декабря 2025, 23:27 0
Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце
Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце

Страсти вокруг главной команды Одессы не утихают

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 27.12.2025, 23:54
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
27.12.2025, 21:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем