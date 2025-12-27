Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
Криштиану стал героем матча
27 декабря состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахдуд».
Поединок прошёл на арене «King Saud University Stadium» в Эр-Рияде.
Звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду стал героем матча, оформив дубль.
Криштиану даже забил третий мяч в поединке, однако после просмотра повторов главный судья отменил взятие ворот.
Другой португалец, Жоау Феликс, поставил жирную точку в последние минуты, доведя счет до разгрома – 3:0.
Чемпионат Саудовской Аравии. 11-й тур, 27 декабря
«Аль-Наср» – «Аль-Ахдуд» – 3:0
Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»
Красничи переедет в Житомир