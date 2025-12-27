Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.12.2025 16:50 – FT 3 : 0
Аль-Ахдуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
27 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:49
239
0

Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника

Криштиану стал героем матча

27 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:49
239
0
Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря состоялся матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встретились «Аль-Наср» и «Аль-Ахдуд».

Поединок прошёл на арене «King Saud University Stadium» в Эр-Рияде.

Звездный нападающий хозяев Криштиану Роналду стал героем матча, оформив дубль.

Криштиану даже забил третий мяч в поединке, однако после просмотра повторов главный судья отменил взятие ворот.

Другой португалец, Жоау Феликс, поставил жирную точку в последние минуты, доведя счет до разгрома – 3:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 11-й тур, 27 декабря

«Аль-Наср» – «Аль-Ахдуд» 3:0

Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4

По теме:
Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
ВИДЕО. Отмененный гол: как судья украл хет-трик у Роналду
ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд хет-трик видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд Жоау Феликс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27 декабря 2025, 09:02 0
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»

Владислав Велетень рассказал об уходе из «Динамо»

Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27 декабря 2025, 08:33 16
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо

Красничи переедет в Житомир

Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 27.12.2025, 15:33
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
Футбол | 27.12.2025, 11:32
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем