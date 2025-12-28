Аль-Наср Эр-Рияд

27 декабря Аль-Наср добыл убедительную победу над командой Аль-Ахдуд в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль для подопечных Жорже Жезуша оформил легендарный Криштиану Роналду.

Теперь у Роналду 956 голов за карьеру. Жирную точку в поединке на 90+4-й поставил Жоау Феликс.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 11-й тур, 27 декабря

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4

Видеообзор матча