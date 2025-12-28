Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.12.2025 16:50 – FT 3 : 0
Аль-Ахдуд
Саудовская Аравия
28 декабря 2025, 02:34
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс и Криштиану Роналду

27 декабря Аль-Наср добыл убедительную победу над командой Аль-Ахдуд в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль для подопечных Жорже Жезуша оформил легендарный Криштиану Роналду.

Теперь у Роналду 956 голов за карьеру. Жирную точку в поединке на 90+4-й поставил Жоау Феликс.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 11-й тур, 27 декабря

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Марцело Брозович.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Абдулла Аль-Амри.
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахдуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Криштиану Роналду Жоау Феликс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
