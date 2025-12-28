Аль-Наср Эр-Рияд

Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0. Как Роналду оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26
27 декабря Аль-Наср добыл убедительную победу над командой Аль-Ахдуд в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26.
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль для подопечных Жорже Жезуша оформил легендарный Криштиану Роналду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Теперь у Роналду 956 голов за карьеру. Жирную точку в поединке на 90+4-й поставил Жоау Феликс.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 11-й тур, 27 декабря
Аль-Наср – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Роналду, 31, 45+3, Феликс, 90+4
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кендзерек – об уровне УПЛ
Кто оступится среди фаворитов: Милан, Интер, Наполи, Ювентус или, может, Лацио?