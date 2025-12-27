Аль-Наср Эр-Рияд

27 декабря на Аль-Аввал Парк пройдет матч 11-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср встретится с Аль-Ахдудом. Поединок начнется в 16:50 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда в свое время задала громкий тренд, переманив к себе пару лет назад Роналду - сколько же звезд последовало на Ближний Восток за Криштиану! Но вот только на новом месте великий португалец никак не может пополнить свою богатую коллекцию трофеев. В том числе в прошлом сезоне было только итоговое третье место.

Сейчас тренером стал Жорже Жезуш, а среди новичков есть и некогда очень перспективный Жоау Феликс. Тот хотя бы тут стабильно хорошо, впрочем, клуб уже успел вылететь из первого турнира, Кубка Короля - уступили дома Аль-Иттихаду. Но зато отлично проявляют себя во второй Лиге чемпионов Азии. И, главное, в национальном чемпионате и вовсе получилось стартовать со стопроцентным показателям: выиграно все девять предыдущих поединков там.

Аль-Ахдуд

Клуб куда скромнее своего следующего соперника. Он ведь только в 2018-м году, в очередной раз, поднялся из четвертого дивизиона страны, а через три сезона - перебрался в Первую Лигу. Так что сейчас ее задачи не превышают попыток закрепиться на элитном уровне саудовского футбола. В том числе весной закончили прошлый розыгрыш с 34 очками и на пятнадцатой позиции, минимально опередив вылетевшую Аль-Вехду.

Сейчас ничего не изменилось - снова приходится балансировать на грани вылета. Сейчас после девяти матчей только одна победа (над главным аутсайдером, Аль-Наджмой) и пара ничьих - благо, что есть еще несколько противников, что не сильнее.

Статистика личных встреч

Всего было четыре поединка, все начиная с 2023-го года. И неизменно, во всех поединках, победы оформлял Ан-Наср.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что тут история взаимоотношений как-то изменится - явный лидер чемпионата дома принимает одного из аутсайдеров. Так что тут ждем очередной уже победы от Роналду и компании, причем с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,90).