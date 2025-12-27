Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
27.12.2025 16:50 - : -
Аль-Ахдуд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
27 декабря 2025, 12:16 | Обновлено 27 декабря 2025, 12:18
44
0

Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 27 декабря в 16:50 по Киеву

27 декабря 2025, 12:16 | Обновлено 27 декабря 2025, 12:18
44
0
Аль-Наср – Аль-Ахдуд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря на Аль-Аввал Парк пройдет матч 11-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср встретится с Аль-Ахдудом. Поединок начнется в 16:50 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда в свое время задала громкий тренд, переманив к себе пару лет назад Роналду - сколько же звезд последовало на Ближний Восток за Криштиану! Но вот только на новом месте великий португалец никак не может пополнить свою богатую коллекцию трофеев. В том числе в прошлом сезоне было только итоговое третье место.

Сейчас тренером стал Жорже Жезуш, а среди новичков есть и некогда очень перспективный Жоау Феликс. Тот хотя бы тут стабильно хорошо, впрочем, клуб уже успел вылететь из первого турнира, Кубка Короля - уступили дома Аль-Иттихаду. Но зато отлично проявляют себя во второй Лиге чемпионов Азии. И, главное, в национальном чемпионате и вовсе получилось стартовать со стопроцентным показателям: выиграно все девять предыдущих поединков там.

Аль-Ахдуд

Клуб куда скромнее своего следующего соперника. Он ведь только в 2018-м году, в очередной раз, поднялся из четвертого дивизиона страны, а через три сезона - перебрался в Первую Лигу. Так что сейчас ее задачи не превышают попыток закрепиться на элитном уровне саудовского футбола. В том числе весной закончили прошлый розыгрыш с 34 очками и на пятнадцатой позиции, минимально опередив вылетевшую Аль-Вехду.

Сейчас ничего не изменилось - снова приходится балансировать на грани вылета. Сейчас после девяти матчей только одна победа (над главным аутсайдером, Аль-Наджмой) и пара ничьих - благо, что есть еще несколько противников, что не сильнее.

Статистика личных встреч

Всего было четыре поединка, все начиная с 2023-го года. И неизменно, во всех поединках, победы оформлял Ан-Наср.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.13 для Аль-Наср и 17.00 для Аль-Ахдуда. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут, что тут история взаимоотношений как-то изменится - явный лидер чемпионата дома принимает одного из аутсайдеров. Так что тут ждем очередной уже победы от Роналду и компании, причем с форой -2,5 голов (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
27 декабря 2025 -
16:50
Аль-Ахдуд
Фора Аль-Наср (-2.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Пиза – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Торино – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахдуд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Футбол | 26 декабря 2025, 17:38 2
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной
Эксперт посоветовал Черноморцу назначить тренером экс-игрока сборной

С амбициозными планами вернуться в УПЛ у одесситов возникли проблемы

Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца
Футбол | 27 декабря 2025, 04:42 3
Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца
Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца

«Аль-Шабаб» рассчитался за переход Бущана

Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футбол | 26.12.2025, 20:44
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Футболист Шахтера, который не нужен Турану, намерен выехать из Украины
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 17
Футбол
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 19
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 10
Бокс
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем