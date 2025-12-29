Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Многие известные европейские команды заинтересованы в том, чтобы подписать украинца
Одна из самых главных тем для обсуждений у украинских болельщиков в зимнее трансферное окно – потенциальный переход центрбека Арсения Батагова из Трабзонспора в другую европейскую команду.
Как стало известно Sport.ua от посредников в Турции, руководство Трабзонспора готово продать Арсения за 25 миллионов евро. Не за 30–35, как это сообщают в турецких СМИ. И не за 13, которые ранее были предложены Бенфикой.
На подписание Батагова претендуют: Наполи, Болонья, Бенфика, Жирона. Также сообщалось об интересе нескольких клубов из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии.
Батагов присоединился к Трабзонспору летом 2024 года из Зари Луганск за два миллиона евро. Его контракт с бордово-синими рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет девять миллионов евро.
В сезоне 2025/26 на счету Арсения 16 сыгранных поединков в чемпионате Турции и два ассиста. В ноябре Батагов был признан лучшим защитником месяца в чемпионате Турции.
Трансферная история Арсения Батагова
не рассмотрел его Йовичевич. Из Днепра фактически выгнал по профнепригодности.
Он там опорника играл, а у Йовичевича ставка была на Игнатенко. А в Заре ван Левен додумался его центральным защитником поставить, и дело пошло.
Очень важно нестандартное мышление для тренера, умение разглядеть сильные строны игрока. Смена амплуа часто творит чудеса.