Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
Турция
29 декабря 2025, 18:01 |
1327
2

Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова

Многие известные европейские команды заинтересованы в том, чтобы подписать украинца

29 декабря 2025, 18:01 |
1327
2 Comments
Стала известна точная сумма, за которую Трабзонспор готов продать Батагова
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Одна из самых главных тем для обсуждений у украинских болельщиков в зимнее трансферное окно – потенциальный переход центрбека Арсения Батагова из Трабзонспора в другую европейскую команду.

Как стало известно Sport.ua от посредников в Турции, руководство Трабзонспора готово продать Арсения за 25 миллионов евро. Не за 30–35, как это сообщают в турецких СМИ. И не за 13, которые ранее были предложены Бенфикой.

На подписание Батагова претендуют: Наполи, Болонья, Бенфика, Жирона. Также сообщалось об интересе нескольких клубов из чемпионатов Англии и Саудовской Аравии.

Батагов присоединился к Трабзонспору летом 2024 года из Зари Луганск за два миллиона евро. Его контракт с бордово-синими рассчитан до лета 2028 года, а трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет девять миллионов евро.

В сезоне 2025/26 на счету Арсения 16 сыгранных поединков в чемпионате Турции и два ассиста. В ноябре Батагов был признан лучшим защитником месяца в чемпионате Турции.

Трансферная история Арсения Батагова

По теме:
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
«Это тяжело понять». Журналист A Bola раскритиковал Моуринью из-за Судакова
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Арсений Батагов Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу инсайд new Наполи Болонья Бенфика Жирона
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29 декабря 2025, 07:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.12.2025, 16:45
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Бокс | 29.12.2025, 10:00
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Футбол | 28.12.2025, 18:56
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
нормально.
не рассмотрел его Йовичевич. Из Днепра фактически выгнал по профнепригодности.
Он там опорника играл, а у Йовичевича ставка была на Игнатенко. А в Заре ван Левен додумался его центральным защитником поставить, и дело пошло.
Очень важно нестандартное мышление для тренера, умение разглядеть сильные строны игрока. Смена амплуа часто творит чудеса.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем