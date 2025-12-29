ВИДЕО. В УПЛ определили лучший гол ноября-декабря 2025 года

В УПЛ определили лучший гол ноября–декабря 2025 года. Победителем голосования стал полузащитник «Эпицентра» Егор Демченко, который отличился эффектным ударом в матче против «Полтавы».

Яркий эпизод произошел 8 декабря в поединке 15-го тура Украинской Премьер-лиги. На 82-й минуте встречи Демченко исполнил штрафной удар и точно попал в девятку ворот хозяев поля, не оставив шансов голкиперу.

Этот забитый мяч поставил точку в матче, зафиксировав победу «Эпицентра» со счетом 3:0. Эффектное исполнение стандарта было признано лучшим голом чемпионата Украины за ноябрь–декабрь 2025 года.

Удивительный удар полузащитника «Эпицентра» опередил всех конкурентов в голосовании, собрав наибольшую поддержку болельщиков.

ВИДЕО. Егор Демченко забил лучший гол ноября–декабря в УПЛ

Видеообзор матча Полтава – Эпицентр – 0:3