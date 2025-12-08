Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 18:01
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины

Отличный удар получился у Егора Демченко

ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
ФК Эпицентр. Егор Демченко

Украинский полузащитник «Эпицентра» Егор Демченко отличился невероятным голов чемпионате Украины.

Случилось это в поединке 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла с «Полтавой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте хавбеку «Эпицентра» удался невероятный удар со штрафного, в результате которого мяч попал в девятку ворот хозяев поля. Этот гол установил окончательный счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины

ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Полтава – Эпицентр – 0:3. На заметку Динамо с двумя шедеврами. Видео голов
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
