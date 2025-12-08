Украинский полузащитник «Эпицентра» Егор Демченко отличился невероятным голов чемпионате Украины.

Случилось это в поединке 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла с «Полтавой».

На 82-й минуте хавбеку «Эпицентра» удался невероятный удар со штрафного, в результате которого мяч попал в девятку ворот хозяев поля. Этот гол установил окончательный счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины