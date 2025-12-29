«Серия А не для него». Маркевич обратился к Довбику и дал совет форварду

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о том, как складывается карьера украинского нападающего Артема Довбика в итальянской Серии А, а также посоветовал, где бы ему было комфортнее выступать.

– В 2015 году, когда я возглавлял «Днепр», был инициатором того, чтобы 18-летнего Довбика после просмотра оставили в команде. Помнится, даже взял его сразу на заграничный сбор с основным составом. Поражали антропометрические данные новичка, все хорошо было с левой ударной ногой.

Как видите, в том, что Довбик оказался в большом футболе, есть и моя маленькая заслуга. Поэтому немного жалко Артема, которого в текущем сезоне часто критикуют, а тут еще назло и травмы изрядно донимают.

– Однако после феерического сезона в 2024 году в «Жироне», где Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, казалось, что и в следующей своей команде – итальянской «Роме» он будет продолжать забивать.

– Я так не считал. Итальянский чемпионат, где большинство команд играет от обороны, не подходит Довбику, который зависит от партнеров. Ему максимально подходила именно Ла Лига, поэтому и акцентировал внимание на этом в своих тогдашних комментариях.

Было приглашение в «Атлетико», нужно было этим воспользоваться. Или оставаться в «Жироне», где вся команда играла на Артема. Думаю, что клубное руководство согласилось бы улучшить его финансовые условия.

Однако Довбик со своими представителями выбрали «Рому», наверное, «Жирона» и сам футболист от этого материально выиграли, но в игровом аспекте – нет. Ведь Артем постепенно потерял место в стартовом составе римской команды, ухудшились его позиции и в национальной сборной Украины.

Также следует учесть, что Довбик не вписывается в игровую концепцию нового наставника «Ромы» Гасперини, который требует от нападающего интенсивности, выполнения большого объема черновой работы. Однако это не сильные стороны Довбика.

– Сейчас «Рома» активно предлагает клубам по топ-чемпионатам приобрести Довбика. Вы бы посоветовали ему в какой стране продолжить карьеру?

– Оптимальный вариант – испанская Ла Лига, где его все хорошо знают. В АПЛ или французской Лиге 1 у него мало шансов заявить о себе, потому что хватает уязвимых мест.

– По мнению многих экспертов, «Рома» сильно переплатила за Довбика и потому понятно желание «горожан» вернуть потраченные средства. Но если покупателя не удастся найти, то на чем Артему следует сконцентрироваться?

– На тренировках доказывать Гасперини, что он заслуживает иметь в «Роме» игровую практику и дорожить каждым предоставленным шансом проявить себя. В конце концов, каким бы требовательным и прихотливым ни был Гасперини, но он не будет врагом себе, когда украинец будет забивать.

Вот только времени на раскачку у Довбика нет. Ему уже 28 лет и надо начинать наверстывать упущенное. От этого, кстати, выиграет и национальная сборная Украины, у которой на очереди решающие матчи в битве за путевку на мировой чемпионат, – уверен Маркевич.