Чемпион Дании начал переговоры о трансфере украинского форварда
В услугах футболиста турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана заинтересован «Копенгаген»
Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.
Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста, поэтому турецкий клуб рассматривает варианты с арендой, либо полноценым трансфером.
Главным претендентом на трансфер Сикана является многократный чемпион Дании «Копенгаген», который в нынешнем сезоне занимает лишь пятое место в турнирной таблице и намерен серьезно усилить линию атаки.
«Датский клуб связался с «Трабзонспором» из-за трансфера Сикана. Переговоры между сторонами находятся в начальной стадии, но процесс продвигается положительно.
Руководство турецкого клуба готово к прекращению сотрудничества с украинцем, если переговоры завершатся успешно», – сообщил источник.
