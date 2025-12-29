Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
29 декабря 2025, 12:17
Чемпион Дании начал переговоры о трансфере украинского форварда

В услугах футболиста турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана заинтересован «Копенгаген»

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке не заинтересован в услугах 24-летнего футболиста, поэтому турецкий клуб рассматривает варианты с арендой, либо полноценым трансфером.

Главным претендентом на трансфер Сикана является многократный чемпион Дании «Копенгаген», который в нынешнем сезоне занимает лишь пятое место в турнирной таблице и намерен серьезно усилить линию атаки.

«Датский клуб связался с «Трабзонспором» из-за трансфера Сикана. Переговоры между сторонами находятся в начальной стадии, но процесс продвигается положительно.

Руководство турецкого клуба готово к прекращению сотрудничества с украинцем, если переговоры завершатся успешно», – сообщил источник.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
