  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сохранил защитника, подписав новый контракт
Украина. Первая лига
29 декабря 2025, 13:32 | Обновлено 29 декабря 2025, 13:36
254
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сохранил защитника, подписав новый контракт

Давронбек Азизов решил остаться в команде

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги сохранил защитника, подписав новый контракт
ФК Подолье. Давронбек Азизов

Клуб первой лиги «Подолье» официально объявил о продлении сотрудничества с 25-летним защитником Давронбеком Азизовым.

Контракт футболиста истекал 31 декабря текущего года, поэтому игроку предстояло сделать выбор: остаться в команде или двигаться дальше.

Информация об условиях нового соглашения Азизова отсутствует.

«Давронбек уже успел зарекомендовать себя как ответственный, трудолюбивый и самоотверженный футболист, который всегда отдается на поле на все 100%.

Желаем дальнейшего прогресса, ярких матчей и новых побед вместе с «Подольем», – написала пресс-служба клуба.

Азизов перешел в «Подолье» в январе 2025 года, сыграв за это время 27 матчей (два гола).

На зимний перерыв клуб из Хмельницкого ушел на 15-ю позицию Первой лиги, имея в активе 14 очков.

Подолье Хмельницкий Первая лига Украины Давронбек Азизов продление контракта чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Подолье
