Воспитанник Динамо покинул клуб Первой лиги

После отставки Сергея Ковальца с должности главного тренера «Подолья» его заменил Александр Воловик, который работал спортивным директором хмельницкой команды – он сумел стабилизировать игру, что положительно сказалось на результатах.

Как стало известно Sport.ua, во второй части сезона Воловик будет продолжать исполнять обязанности главного тренера «Подолья». Ему будут помогать Александр Жданов и Александр Дзюбчик.

До возвращения команды из отпуска 25 января в клубе планируют заполнить вакансию тренера вратарей, ведь опытный специалист Николай Медин уже покинул Хмельницкий.

По имеющейся информации, есть четыре кадровые потери и среди футболистов. Последним решил попробовать силы в другой команде полузащитник Виталий Гемега – воспитанник киевского «Динамо», у которого истек срок контракта. В осенней части первенства он принял участие в 15-ти календарных поединках.

В «Подолье» осталось 19 футболистов – планируется усилиться 3-4 новобранцами.

Сейчас «Подолье» занимает 15 место, набрав 14 очков. В матче 19-го тура команда Воловика сыграет в гостях 21 марта с «Ингульцем».

Ранее сообщалось, что основной защитник «Подолья» может покинуть клуб.