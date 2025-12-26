Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Воспитанник Динамо покинул клуб Первой лиги

Известно, кто будет возглавлять «Подолье» во второй части сезона.

ФК Подолье Хмельницкий. Виталий Гемега

После отставки Сергея Ковальца с должности главного тренера «Подолья» его заменил Александр Воловик, который работал спортивным директором хмельницкой команды – он сумел стабилизировать игру, что положительно сказалось на результатах.

Как стало известно Sport.ua, во второй части сезона Воловик будет продолжать исполнять обязанности главного тренера «Подолья». Ему будут помогать Александр Жданов и Александр Дзюбчик.

До возвращения команды из отпуска 25 января в клубе планируют заполнить вакансию тренера вратарей, ведь опытный специалист Николай Медин уже покинул Хмельницкий.

По имеющейся информации, есть четыре кадровые потери и среди футболистов. Последним решил попробовать силы в другой команде полузащитник Виталий Гемега – воспитанник киевского «Динамо», у которого истек срок контракта. В осенней части первенства он принял участие в 15-ти календарных поединках.

В «Подолье» осталось 19 футболистов – планируется усилиться 3-4 новобранцами.

Сейчас «Подолье» занимает 15 место, набрав 14 очков. В матче 19-го тура команда Воловика сыграет в гостях 21 марта с «Ингульцем».

Ранее сообщалось, что основной защитник «Подолья» может покинуть клуб.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Александр Воловик Сергей Ковалец отставка назначение тренера Виталий Гемега трансферы свободный агент инсайд
