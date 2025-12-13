Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Основной защитник Подолья может покинуть клуб
Украина. Первая лига
13 декабря 2025, 11:11 |
Основной защитник Подолья может покинуть клуб

Срок действия контракта футболиста подходит к концу

13 декабря 2025, 11:11 |
Основной защитник Подолья может покинуть клуб
ФК Подолье. Давронбек Азизов

Как стало известно Sport.ua, универсальный защитник Давронбек Азизов пока не определился с тем, где будет играть в следующем году. Его контракт с «Подольем» истекает 31 декабря, и по состоянию на сегодня у футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. Остаться в Хмельницком – один из них, но есть и другие.

25-летний Азизов присоединился к «Подолью» летом 2024 года, когда перешел из «Буковины». В нынешнем сезоне уроженец Таджикистана с украинским паспортом провел 18 официальных матчей и забил 1 мяч.

«Подолье» ушло на зимний перерыв, занимая 17-е место в турнирной таблице. В 18 матчах команда набрала 14 очков.

В декабре клуб из Хмельницкого расторгнул контракты с двумя летними новичками – полузащитником Юрием Козыренко (12 матчей в нынешнем чемпионате) и нападающим Артемом Ситало (10 игр, 1 гол). Помимо этого, команду покинули тренер Александр Мандзюк и тренер по работе с вратарями Николай Медин.

Ранее стало известно, что «Агробизнес» подписал новые контракты с тремя футболистами.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
