Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка
Кубок Англии
Эвертон
10.01.2026 14:15 – FT 1 : 1
Сандерленд
Англия
10 января 2026, 16:59 | Обновлено 10 января 2026, 17:16
Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка

Украинский футболист сыграл за ирисок 104 минуты, а в овертайме был заменен

2 Comments
Эвертон с Миколенко проиграл в серии пенальти Сандерленду и выбыл из Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Команды Эвертон и Сандерленд определили победителя в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок на стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 по итогам основного и дополнительного времени. Хозяева поля уступили по пенальти (пен. 0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты, а в овертайме был заменен. У черных котов Титур Тутеров в заявку не попал.

Гости открыли счет в первом тайме. На 30-й минуте отличился Энцо Ле Фе после передачи Эльесера Маенды.

Эвертон сравнял счет в конце основного времени – на 89-й минуте Джеймс Гарнер реализовал пенальти.

В дополнительное время команды не сумели забить, поэтому судьба путевки в следующий раунд решилась в серии пенальти.

В футбольной лотерее больше повезло Сандерленду (1:1, пен. 3:0), а Эвертон не реализовал ни одного удара из трех.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Джеймс Гарнер, 89 (пен) – Энцо Ле Фе, 30

Серия пенальти: Гарнер (не забил), Ле Фе (0:1), Барри (не забил), Джака (0:2), Бету (не забил), О'Нин (0:3)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Перець
А Миколенко 11 метровий забив 100%
Ответить
+1
GloryUkraine
Так бездарно бити пенальті ще треба постаратися.
Ответить
0
