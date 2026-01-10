Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Сандерленд. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Англии
Эвертон
10.01.2026 14:15 – 38 0 : 1
Сандерленд
Англия
10 января 2026, 14:15 |
Эвертон – Сандерленд. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 января в 14:15 поединок 1/32 финала английского кубка

Эвертон – Сандерленд. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Эвертон» и «Сандерленд».

Пройдет поединок на «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

Обе команды начали участие в розыгрыше Кубка Англии с 1/32 финала, не играя на предыдущих этапах.

Стартовый свисток раздастся в 14:15 по киевскому времени.

Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Сандерленд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Сандерленд), асcист Элиэзер Майенда.
Эвертон Сандерленд Кубок Англии по футболу смотреть онлайн Виталий Миколенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
