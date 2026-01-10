10.01.2026 14:15 – 38’ 0 : 1
Эвертон – Сандерленд. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 января в 14:15 поединок 1/32 финала английского кубка
10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Эвертон» и «Сандерленд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пройдет поединок на «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
Обе команды начали участие в розыгрыше Кубка Англии с 1/32 финала, не играя на предыдущих этапах.
Стартовый свисток раздастся в 14:15 по киевскому времени.
Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Сандерленд), асcист Элиэзер Майенда.
