Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3) Миколенко выбыл из Кубка. Видео голов
Кубок Англии
Эвертон
10.01.2026 14:15 – FT 1 : 1
Сандерленд
Англия
10 января 2026, 18:14 | Обновлено 10 января 2026, 18:17
122
0

Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3) Миколенко выбыл из Кубка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Команды Эвертон и Сандерленд определили победителя в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок на стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 (пен. 0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты, а в овертайме был заменен. У черных котов Титур Тутеров в заявку не попал.

На 30-й минуте отличился Энцо Ле Фе после передачи Эльесера Маенды. Эвертон сравнял счет в конце основного времени – на 89-й минуте Джеймс Гарнер реализовал пенальти.

В футбольной лотерее больше повезло Сандерленду (1:1, пен. 3:0), а Эвертон не реализовал ни одного удара из трех.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Джеймс Гарнер, 89 (пен) – Энцо Ле Фе, 30

Серия пенальти: Гарнер (не забил), Ле Фе (0:1), Барри (не забил), Джака (0:2), Бету (не забил), О'Нин (0:3)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Люк О'Нин (Сандерленд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гранит Джака (Сандерленд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Ле Фе (Сандерленд).
89’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Сандерленд), асcист Элиэзер Майенда.
Сандерленд Эвертон Кубок Англии по футболу пенальти серия пенальти Виталий Миколенко Тимур Тутеров Джеймс Гарнер Энцо Ле Фе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
