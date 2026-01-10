Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3) Миколенко выбыл из Кубка. Видео голов

Команды Эвертон и Сандерленд определили победителя в серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок на стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 (пен. 0:3).

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты, а в овертайме был заменен. У черных котов Титур Тутеров в заявку не попал.

На 30-й минуте отличился Энцо Ле Фе после передачи Эльесера Маенды. Эвертон сравнял счет в конце основного времени – на 89-й минуте Джеймс Гарнер реализовал пенальти.

В футбольной лотерее больше повезло Сандерленду (1:1, пен. 3:0), а Эвертон не реализовал ни одного удара из трех.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Джеймс Гарнер, 89 (пен) – Энцо Ле Фе, 30

Серия пенальти: Гарнер (не забил), Ле Фе (0:1), Барри (не забил), Джака (0:2), Бету (не забил), О'Нин (0:3)

Видео голов и обзор матча