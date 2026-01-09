В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Эвертон

Достаточно привычный для себя сезон проводят «ириски». За 21 игру Премьер-лиги коллектив завоевал 29 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 12-м месте турнирной таблицы. Однако даже с 6-й позиции команда отстает всего на 3 балла.

Из Кубка английской лиги «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Вулвергемптона».

Сандерленд

А вот новичок чемпионата своей формой удивил. После 21 тура АПЛ «черные коты» имеют на своем счету 30 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. Как и в ситуации с «Эвертоном», расстояние от конкурентов пока совсем не велико.

В Кубке английской лиги «Сандерленд» вылетел на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

За последние 8 лет команды играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона Премьер-лиги. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

За последние 6 игр «Эвертон» одержал лишь 1 победу, дважды сыграл вничью и 3 раза проиграл.

«Сандерленд» не может победить уже в течение 5-х матчей подряд. На счету команды 4 ничьи и 1 поражение.

Безвыигрышная выездная серия «Сандерленда» длится уже 6 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.