Кубок Англии
Эвертон
10.01.2026 14:15 - : -
Сандерленд
Кубок Англии
09 января 2026, 11:06 | Обновлено 09 января 2026, 11:16
4
0

Эвертон – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 14:15 по Киеву

09 января 2026, 11:06 | Обновлено 09 января 2026, 11:16
4
0
Эвертон – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Эвертон

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Эвертон

Достаточно привычный для себя сезон проводят «ириски». За 21 игру Премьер-лиги коллектив завоевал 29 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас находится на 12-м месте турнирной таблицы. Однако даже с 6-й позиции команда отстает всего на 3 балла.

Из Кубка английской лиги «Эвертон» вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Вулвергемптона».

Сандерленд

А вот новичок чемпионата своей формой удивил. После 21 тура АПЛ «черные коты» имеют на своем счету 30 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимают 10-ю строчку турнирной таблицы. Как и в ситуации с «Эвертоном», расстояние от конкурентов пока совсем не велико.

В Кубке английской лиги «Сандерленд» вылетел на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

За последние 8 лет команды играли между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона Премьер-лиги. Тогда игра завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

  • За последние 6 игр «Эвертон» одержал лишь 1 победу, дважды сыграл вничью и 3 раза проиграл.
  • «Сандерленд» не может победить уже в течение 5-х матчей подряд. На счету команды 4 ничьи и 1 поражение.
  • Безвыигрышная выездная серия «Сандерленда» длится уже 6 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
10 января 2026 -
14:15
Сандерленд
Тотал больше 2 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Эвертон Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
