28 января 2026, 08:49
Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины

Милан заинтересован в подписании Виталия Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в итальянском «Милане», сообщает infogioco.it.

По информации источника, один из лидеров Серии А заинтересован в усилении позиции левого защитника. На эту роль «Милан» рассматривает несколько игроков, но кандидатура украинца является одной из самых обсуждаемых.

Отмечается, что руководство итальянского топ-клуба высоко ценит Миколенко за его тактическую универсальность и надежность. Виталий считается привлекательным вариантом для «Милана» из-за возможности его подписания в качестве свободного агента следующим летом.

Также сообщалось, что Миколенко заинтересовал европейский гранд.

