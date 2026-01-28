Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины
Милан заинтересован в подписании Виталия Миколенко
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в итальянском «Милане», сообщает infogioco.it.
По информации источника, один из лидеров Серии А заинтересован в усилении позиции левого защитника. На эту роль «Милан» рассматривает несколько игроков, но кандидатура украинца является одной из самых обсуждаемых.
Отмечается, что руководство итальянского топ-клуба высоко ценит Миколенко за его тактическую универсальность и надежность. Виталий считается привлекательным вариантом для «Милана» из-за возможности его подписания в качестве свободного агента следующим летом.
Также сообщалось, что Миколенко заинтересовал европейский гранд.
