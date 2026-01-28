Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Так все и будет». В Нюрнберге рассказали о проблеме с украинским Холландом
Германия
28 января 2026, 09:32 | Обновлено 28 января 2026, 10:27
Йоти Хациалексиу дал категорический ответ

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Нюрнберга» Йоти Хациалексиу прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Артемом Степановым, который выступает за его клуб на правах аренды.

«Вероятно, так и будет (речь идет о расторжении соглашения между «Нюрнбергом» и «Байером» в отношении 18-летнего нападающего - прим.). И это будет лучшим решением для обеих сторон», - приводит слова Хациалексиу Bild.

В текущем сезоне Степанов сыграл в составе «Нюрнберга» 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степанов принял радикальное решение относительно карьеры.

Байер трансферы Нюрнберг аренда игрока Вторая Бундеслига трансферы Бундеслиги Артем Степанов
MaximusOne
Після "українського Лукаку", здувся і "український Голанд"...
