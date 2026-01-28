«Так все и будет». В Нюрнберге рассказали о проблеме с украинским Холландом

Спортивный директор «Нюрнберга» Йоти Хациалексиу прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Артемом Степановым, который выступает за его клуб на правах аренды.

«Вероятно, так и будет (речь идет о расторжении соглашения между «Нюрнбергом» и «Байером» в отношении 18-летнего нападающего - прим.). И это будет лучшим решением для обеих сторон», - приводит слова Хациалексиу Bild.

В текущем сезоне Степанов сыграл в составе «Нюрнберга» 14 матчей, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу. Из-за внешнего сходства Артема часто сравнивают с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Сообщалось, что Степанов принял радикальное решение относительно карьеры.