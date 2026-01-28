Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 10:00 встречаются Оболонь Киев и команда Фероникели из Косова.

Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча