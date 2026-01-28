28.01.2026 10:00 1 : 1
Украина. Премьер лига28 января 2026, 11:25 | Обновлено 28 января 2026, 12:00
63
0
Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
28 января 2026, 11:25 | Обновлено 28 января 2026, 12:00
63
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
28 января в 10:00 встречаются Оболонь Киев и команда Фероникели из Косова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 28 января 2026, 00:01 0
27 января состоялось два матча группы D
Футбол | 28 января 2026, 11:19 0
Поединок нанчнется 28 января в 22:00 по Киеву
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Футбол | 27.01.2026, 21:40
Футбол | 27.01.2026, 12:12
Комментарии 0
Популярные новости
27.01.2026, 10:35
26.01.2026, 23:40 2
27.01.2026, 10:53
Теннис
26.01.2026, 08:33 16
27.01.2026, 11:05 116
26.01.2026, 18:24 2
28.01.2026, 06:02 4