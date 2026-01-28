Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
28.01.2026 10:00 1 : 1
Фероникели
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 11:25 | Обновлено 28 января 2026, 12:00
63
0

Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

28 января 2026, 11:25 | Обновлено 28 января 2026, 12:00
63
0
Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 10:00 встречаются Оболонь Киев и команда Фероникели из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Оболонь – Фероникели. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Сборы продолжаются. Оболонь сыграла вничью с клубом из Косово
Металлист 1925 переманил украинца из другого клуба УПЛ
Сборы в Турции. Оболонь проводит матч с ФК Фероникели. Стартовые составы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Оболонь Киев Фероникели
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28 января 2026, 00:01 0
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах

27 января состоялось два матча группы D

Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2026, 11:19 0
Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок нанчнется 28 января в 22:00 по Киеву

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Футбол | 27.01.2026, 12:12
Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем