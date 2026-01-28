Сборы в Турции. Оболонь проводит матч с ФК Фероникели. Стартовые составы
Поединок «Оболонь» – «Фероникели» состоится 28 января в 10:00 по Киеву
Ко второй части чемпионата «Оболонь» готовится на учебно-тренировочном сборе в Турции. В среду, 28 января, команда проведет сразу два спарринга с командами из Косово.
В первом матче дня «Оболонь» сыграет с ФК «Фероникели». Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Косово. После 18 туров в активе «Фероникели» 39 очков и второе место в турнирной таблице.
«Оболонь» первую часть сезона завершила на 12-й строчке турнирной таблицы УПЛ. От зоны переходных матчей команду отделяет два очка.
Сегодня «Оболонь» проведет еще один матч контрольный матч. В 15:30 начнется поединок с ФК «Приштина», также из Косово.
Товарищеский матч. Турция. 28 января, 10:00
«Оболонь» (Украина) – «Фероникели» (Косово)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Оболонь»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок
Михайленко хочет видеть Батагова в расположении национальной сборной Украины