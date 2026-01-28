Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
28 января 2026, 10:20 | Обновлено 28 января 2026, 10:21
Бен Шелтон – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

28 января второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026, где он защищает прошлогодний трофей.

В четвертьфинале итальянец встретится с Беном Шелтоном (АТР 7) из США. Встреча начнется ориентировочно в 10:20 на Rod Laver Arena.

Это будет 10-е очное противостояние соперниц. Счет 8:1 в пользу Янника.

Победитель поединка в полуфинале встретится с Новаком Джоковичем.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
ВИДЕО. Как Пегула и Анисимова определили полуфиналистку Australian Open
ВИДЕО. Как Свентек проиграла Рыбакиной четвертьфинальный матч Aus Open 2026
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Янник Синнер смотреть онлайн Бен Шелтон Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
