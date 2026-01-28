Бен Шелтон – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026, где он защищает прошлогодний трофей.

В четвертьфинале итальянец встретится с Беном Шелтоном (АТР 7) из США. Встреча начнется ориентировочно в 10:20 на Rod Laver Arena.

Это будет 10-е очное противостояние соперниц. Счет 8:1 в пользу Янника.

Победитель поединка в полуфинале встретится с Новаком Джоковичем.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА