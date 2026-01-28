Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
28 января 2026, 11:03 | Обновлено 28 января 2026, 11:04
ВИДЕО. Украинский вингер стал героем в Бельгии, забив единственный мяч

Удар Руслана Выдыша решил судьбу встречи

ВИДЕО. Украинский вингер стал героем в Бельгии, забив единственный мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Выдыш

25 января украинский футболист Руслан Выдыш забил решающий мяч в поединке 21-го тура Челленджер Про Лиги – второго по силе чемпионата Бельгии.

Молодой украинец вышел в стартовом составе «Гента U-23» и отличился голом на 49-й минуте, прошив ворота клуба «Франк Борен» с пенальти.

Кроме Руслана, ни одному из футболистов не удалось записать в свой актив забитый мяч в этом матче.

После победы «Гента U-23» со счетом 1:0 статистика 19-летнего украинца улучшилась. В этом сезоне Руслан оформил пять голов и две результативные передачи.

Челленджер Про Лига. 21-й тур, 25 января

«Гент U-23» – «Франк Борен» – 1:0

Голы: Выдыш, 49 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

Андерлехт Гент чемпионат Бельгии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
