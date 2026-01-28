ВИДЕО. Украинский вингер стал героем в Бельгии, забив единственный мяч
Удар Руслана Выдыша решил судьбу встречи
25 января украинский футболист Руслан Выдыш забил решающий мяч в поединке 21-го тура Челленджер Про Лиги – второго по силе чемпионата Бельгии.
Молодой украинец вышел в стартовом составе «Гента U-23» и отличился голом на 49-й минуте, прошив ворота клуба «Франк Борен» с пенальти.
Кроме Руслана, ни одному из футболистов не удалось записать в свой актив забитый мяч в этом матче.
После победы «Гента U-23» со счетом 1:0 статистика 19-летнего украинца улучшилась. В этом сезоне Руслан оформил пять голов и две результативные передачи.
Челленджер Про Лига. 21-й тур, 25 января
«Гент U-23» – «Франк Борен» – 1:0
Голы: Выдыш, 49 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
