ВИДЕО. Украинский вингер стал героем в Бельгии, забив единственный мяч

25 января украинский футболист Руслан Выдыш забил решающий мяч в поединке 21-го тура Челленджер Про Лиги – второго по силе чемпионата Бельгии.

Молодой украинец вышел в стартовом составе «Гента U-23» и отличился голом на 49-й минуте, прошив ворота клуба «Франк Борен» с пенальти.

Кроме Руслана, ни одному из футболистов не удалось записать в свой актив забитый мяч в этом матче.

После победы «Гента U-23» со счетом 1:0 статистика 19-летнего украинца улучшилась. В этом сезоне Руслан оформил пять голов и две результативные передачи.

Челленджер Про Лига. 21-й тур, 25 января

«Гент U-23» – «Франк Борен» – 1:0

Голы: Выдыш, 49 (пен.)

Видео голов и обзор матча: