Усик сыграл за Полесье, фиалки выбыли из Кубка, Свитолина вышла в полуфинал
Главные новости за 27 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 января.
1A. Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии
Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперников 3:1 и пробились в четвертьфинал
1B. Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
Четвертьфинальные поединки пройдут с 4 по 11 февраля
2A. Сыграл 15 минут. Полесье с Усиком в составе победило Ванкувер Уайткэпс
Знаменитый чемпион вышел на поле на 75-й минуте
2B. ВИДЕО. Усик вышел на поле в составе Полесья в товарищеском матче
Боксер заменил Николая Гайдучика в игре с Ванкувером
3. Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
Украинский защитник приближается к трансферу в нидерландский Аякс
4. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ
Кирилл Ковалец взял в команде 6-й номер
5. Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Педриньо провел меньше 5 лет в Украине, поэтому не сможет усилить сине-желтых
6. Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Страна-агрессор уничтожает приморский город
7. Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open
Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале в Мельбурне
8. ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой с россиянином, Гвоздик встретится с сербом
Соперниками украинских боксеров станут Раджаб Бутаев и Радивое Калайджич
9. Пустые футболки. Почему Челси уже несколько лет без титульного спонсора
У «синих» есть очевидные перспективы наращивания доходов, однако клуб выжидает
10. Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Большинство специалистов из этой страны не достигли ничего в Украине
