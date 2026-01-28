Усик сыграл за Полесье, фиалки выбыли из Кубка, Свитолина вышла в полуфинал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 января.

1A. Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии

Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперников 3:1 и пробились в четвертьфинал

1B. Февральские битвы. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии

Четвертьфинальные поединки пройдут с 4 по 11 февраля

2A. Сыграл 15 минут. Полесье с Усиком в составе победило Ванкувер Уайткэпс

Знаменитый чемпион вышел на поле на 75-й минуте

2B. ВИДЕО. Усик вышел на поле в составе Полесья в товарищеском матче

Боксер заменил Николая Гайдучика в игре с Ванкувером

3. Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко

Украинский защитник приближается к трансферу в нидерландский Аякс

4. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал серебряного призера УПЛ

Кирилл Ковалец взял в команде 6-й номер

5. Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера

Педриньо провел меньше 5 лет в Украине, поэтому не сможет усилить сине-желтых

6. Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город

Страна-агрессор уничтожает приморский город

7. Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open

Элина в двух сетах разобралась с Коко Гауфф в четвертьфинале в Мельбурне

8. ОФИЦИАЛЬНО. Богачук проведет бой с россиянином, Гвоздик встретится с сербом

Соперниками украинских боксеров станут Раджаб Бутаев и Радивое Калайджич

9. Пустые футболки. Почему Челси уже несколько лет без титульного спонсора

У «синих» есть очевидные перспективы наращивания доходов, однако клуб выжидает

10. Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?

Большинство специалистов из этой страны не достигли ничего в Украине