Кирилл КОВАЛЕЦ: «Хочу помочь Эпицентру достигать высоких результатов»

Кирилл Ковалец стал игроком «Эпицентра». 32-летний полузащитник рассказал о переходе и поделился впечатлениями о новом клубе.

– Кирилл, как возник вариант с «Эпицентром»?

– Ну, во-первых, хочу сказать, что я очень рад, что присоединился к семье «Эпицентра». Вариант возник после общения с Сергеем Нагорняком. Он спросил о моем желании. Я сказал, что мне очень интересно это предложение и, в принципе, долго не обсуждали. В принципе, я сказал сразу, что согласен. И уже нахожусь в команде.

– Ты с начала 2026 готовишься с командой. Уже сыграл два спарринга. Успел ли адаптироваться к новым партнерам и требованиям тренерского штаба?

– Да, привык к нагрузкам, к тренировочному процессу. Адаптация прошла очень хорошо. Как будто я в команде уже нахожусь не один год, поэтому за это спасибо ребятам. В принципе, всё хорошо. Я доволен.

– Ты выбрал номер 6. Что он значит для тебя?

– Мой отец играл всегда под шестым номером и после того, как он завершил карьеру, я во всех своих командах тоже играл под шестым номером. Он мне нравиться.

– Какие личные цели и задачи ты перед собой ставишь?

– В первую очередь хочу помочь команде своими качествами, своей игрой. Достигать высоких результатов, побед. Ну и так же хочу, чтобы вся наша команда также приносила пользу друг другу, и мы играли очень хорошо и побеждали для наших болельщиков.

– В чем, по твоему мнению, главная сила «Эпицентра»?

– То, что я увидел сразу, это, в первую очередь, классный коллектив. Для меня, я считаю, самое главное в футболе, когда есть коллектив. Может что-то не выходить, но когда команда сражается друг за друга, то 100% будет результат. Потому я думаю, что сила в коллективе.

– Спасибо и приветствуем в команде!

– Спасибо, я очень рад.