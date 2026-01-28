Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе»
Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе». Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, грецкий клуб ищет левого защитника. Подписание Самуэля Кампини из «Мольде» не продвигается, потому ищут другой вариант. «Динамо» предложило кандидатуру Вивчаренко и сейчас в Греции изучают вариант подписания.
В текущем сезоне Константин Вивчарено провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя голевыми передачами.
«Панатинаикос» в этом сезоне принимает участие в Лиге Европы – 19-е место и 11 очков.
Ранее сообщалось о том, что Костюк выбрал список нападающих «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко неприятно удивлен реакцией фанов
Поединок нанчнется 28 января в 22:00 по Киеву