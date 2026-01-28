Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 11:15
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение

Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе»

Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Констатнтин Вивчаренко

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко может продолжить карьеру в «Панатинаикосе». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, грецкий клуб ищет левого защитника. Подписание Самуэля Кампини из «Мольде» не продвигается, потому ищут другой вариант. «Динамо» предложило кандидатуру Вивчаренко и сейчас в Греции изучают вариант подписания.

В текущем сезоне Константин Вивчарено провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя голевыми передачами.

«Панатинаикос» в этом сезоне принимает участие в Лиге Европы – 19-е место и 11 очков.

Ранее сообщалось о том, что Костюк выбрал список нападающих «Динамо».

Динамо Киев Панатинаикос трансферы трансферы УПЛ Константин Вивчаренко чемпионат Греции по футболу
Источник: TransferFeed
