Новак ДЖОКОВИЧ: «Он играл намного лучше. Я уже собирался ехать домой»

Сербский теннисист Новак Джокович провел флеш-интервью после матча 1/4 финала Australian Open против Лоренцо Музетти, с которого итальянец снялся в третьем сете, хотя вел 2:0 по партиям:

– Ну что ж, Новак, поздравляем. Но для такого игрока тяжело видеть то, что произошло с Лоренцо. Это очень тяжелый способ покинуть корт. »

– Да. Безусловно. Честно говоря, я… я не знаю, что сказать, кроме того, что мне очень жаль его. Он играл намного лучше сегодня. Я уже собирался ехать домой сегодня вечером.

Не знаю, что сказать. Такие вещи случаются в спорте, и со мной это происходило несколько раз, но, знаете, быть в четвертьфинале турнира Grand Slam, вести 2:0 по сетам и полностью контролировать матч... Это очень неудачно. Я правда не знаю, что еще сказать. Я искренне желаю ему скорейшего восстановления. Сегодня он должен был побеждать, без сомнений.

– Новак, в этом матче ты начал очень агрессивно: часто выходил к сетке, подавал и шел на прием с лета. При этом мы заметили, что ты получал медицинскую помощь из-за волдыря на правой ноге. Это было частью плана – сокращать розыгрыши, или ты просто увидел его оборонительную позицию и решил этим воспользоваться?

– Да, стратегия сработала очень хорошо в первых нескольких геймах. А потом все полностью изменилось. В первых двух геймах у меня было четыре виннера и ни одной невынужденной ошибки, а за остальную часть матча – еще четыре виннера и, наверное, около сорока ошибок. Но это то, что делает Лоренцо. Он заставляет тебя играть, когда ты думаешь, что розыгрыш уже закончен – а это не так. Сегодня также было немного больше ветра, порывистые условия. И когда ты атакуешь его, ты не знаешь, чего ожидать: будет ли это обводящий удар по диагонали, короткий слайс, плоский удар прямо в корпус или просто высокая свечка.

Часто – под мой самый слабый удар, оверхед. Думаю, мы сегодня это снова увидели. И… что я могу сказать? Я старался изо всех сил. Мне не на что жаловаться. Да, волдырь тут и там, но ничего серьезного, что действительно мешало бы. Просто в первые пару сетов я не чувствовал мяч, но это также связано с его качеством игры и разнообразием. И да, мне невероятно повезло пройти дальше сегодня.

– Ты говоришь, что не чувствовал мяч. Предыдущий раунд ты пропускал, и мы предполагали, что это может тебе помочь. Но не думаешь ли ты, что отсутствие игрового ритма – день без матча, день без матча – сегодня немного повлияло на твое ощущение мяча?

– Честно говоря, на этом этапе моей карьеры я уже не знаю, что мне помогает, а что – нет. Я в полуфинале. У меня был WO. в четвертом раунде, сегодня я должен был проиграть, уступал 0:2 по сетам – и в итоге выигрываю. Так что сегодня я точно удвою свои молитвы и благодарность Богу за то, что он снова дал мне эту возможность. И я сделаю все возможное через пару дней, чтобы ею воспользоваться.