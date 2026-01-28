ОФИЦИАЛЬНО. Сразятся за еврокубки? Клуб УПЛ оформил трансфер легионера

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании сенегальского вингера Ассана Сека. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

«Кривбасс» приветствует Ассана в красно-белой семье», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, «Кривбасс» достиг соглашения по полноценному трансферу с 22-летним сенегальским правым вингером Ассаном Секом. С новичком подписано соглашение сроком на 2,5 года.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.