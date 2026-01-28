Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сразятся за еврокубки? Клуб УПЛ оформил трансфер легионера
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. Сразятся за еврокубки? Клуб УПЛ оформил трансфер легионера

Кривбасс подписал сенегальского вингера Ассана Сека

ОФИЦИАЛЬНО. Сразятся за еврокубки? Клуб УПЛ оформил трансфер легионера
ФК Кривбасс.

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании сенегальского вингера Ассана Сека. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.

«Кривбасс» приветствует Ассана в красно-белой семье», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, «Кривбасс» достиг соглашения по полноценному трансферу с 22-летним сенегальским правым вингером Ассаном Секом. С новичком подписано соглашение сроком на 2,5 года.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
