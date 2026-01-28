Свитолиной дали совет, как победить Соболенко в полуфинале Australian Open

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов оценил шансы теннисистки в полуфинальном поединке против первого номера мирового рейтинга Арины Соболенко:

– Юрий Анатольевич, оцените, пожалуйста, шансы Элины Свитолиной в полуфинале Australian Open против Арины Соболенко. Сможет ли она одолеть первый номер мирового рейтинга?

– Конечно, шансы есть. Безусловно, Соболенко уже несколько лет находится в отличной форме. Она – первая ракетка мира.

Однако рецепт победы над Соболенко для Светолиной существует! Удача придет, если Элина сыграет так же психологически спокойно, как против Коко Гауфф. В то же время нужно сделать, чтобы соперница психовала и нервничала. Психические выходки у Арины в крови.

Безусловно, команда Арины с ней хорошо поработала, она уверена в себе и стала меньше психовать. Если играть с ней удар на удар, то шансов нет. Элина тоже это понимает.

Свитолина сможет двигать Соболенко по задней линии. Не нужно отпускать белоруску в счете. Если он по ходу игры будет примерно равным (1:1, 2:1, 2:2, 3:1, 3:2), то у нашей спортсменки будут шансы на успех.

Свитолина имеет большой опыт, поэтому все это понимает. Я Элине всегда напоминаю, что выиграть «Шлем» – ее мечта. И это реально.

Не только Серена Уильямс такого достигала в возрасте после 30 лет. Также это удавалось, например, Анжелик Кербер (Германия), Ли На (Китай). Чем Свитолина хуже этих теннисисток? Ничем. Поэтому я надеюсь на лучшее и верю в Элину, – рассказал Сапронов.

Элина Свитолина (WTA 12) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026, в двух сетах разгромив третью ракетку мира Коко Гауфф из США.