Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок
Азартные игры
28 января 2026, 13:27 |
106
0

Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок

Суд рассматривает конфликт между Тони Блумом и его бывшим партнером

28 января 2026, 13:27 |
106
0
Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок
The New York Times.Тони Блум

Миллиардер и владелец футбольного клуба «Брайтон» Тони Блум оказался в центре судебного спора с бывшим коллегой Райаном Дадфилдом из-за раздела доходов от букмекерских ставок.

Согласно документам, поданным в Высокий суд, Дадфилд утверждает, что ему причитаются миллионы долларов от деятельности букмекерского синдиката Блума. Сам Блум отвергает обвинения и заявляет, что все обязательства перед бывшим партнером были выполнены ранее.

Блум подтвердил, что его синдикат размещал ставки на миллионы фунтов через игровые счета советника Reform UK Джорджа Коттрелла. При этом он признал существование соглашения о распределении прибыли между сторонами, но настаивает, что Дадфилд уже получил компенсацию и вышел из сделки.

По версии защиты, в июле 2023 года Дадфилду было выплачено 60 тыс. фунтов стерлингов в рамках окончательного урегулирования, а его доля в синдикате была обналичена еще в 2022 году.

Дадфилд, в свою очередь, требует около 17,5 млн долларов, утверждая, что синдикат продолжал зарабатывать на ставках после окончания их сотрудничества. Судебное разбирательство продолжается.

MLS объявила о новом эксклюзивном партнерстве накануне ЧМ-2026

По теме:
MLS объявила о новом эксклюзивном партнерстве накануне ЧМ-2026
Новый скандал в UFC. Подозрительные ставки привели к отмене боя
Бразилия заблокировала более 25 тысяч нелегальных сайтов ставок в 2025 году
азарт ставки букмекеры Брайтон
Александр Гринник Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28 января 2026, 01:55 11
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Футбол | 25 января 2026, 16:24 2
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ

Канониры не имеют права на неудачу

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 28.01.2026, 09:35
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27.01.2026, 15:44
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Футбол | 27.01.2026, 15:36
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 4
Бокс
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем