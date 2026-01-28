Владелец команды АПЛ оказался в центре судебного спора из-за ставок

Миллиардер и владелец футбольного клуба «Брайтон» Тони Блум оказался в центре судебного спора с бывшим коллегой Райаном Дадфилдом из-за раздела доходов от букмекерских ставок.

Согласно документам, поданным в Высокий суд, Дадфилд утверждает, что ему причитаются миллионы долларов от деятельности букмекерского синдиката Блума. Сам Блум отвергает обвинения и заявляет, что все обязательства перед бывшим партнером были выполнены ранее.

Блум подтвердил, что его синдикат размещал ставки на миллионы фунтов через игровые счета советника Reform UK Джорджа Коттрелла. При этом он признал существование соглашения о распределении прибыли между сторонами, но настаивает, что Дадфилд уже получил компенсацию и вышел из сделки.

По версии защиты, в июле 2023 года Дадфилду было выплачено 60 тыс. фунтов стерлингов в рамках окончательного урегулирования, а его доля в синдикате была обналичена еще в 2022 году.

Дадфилд, в свою очередь, требует около 17,5 млн долларов, утверждая, что синдикат продолжал зарабатывать на ставках после окончания их сотрудничества. Судебное разбирательство продолжается.

