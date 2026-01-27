Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
28.01.2026 22:00 - : -
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 января 2026, 23:40 | Обновлено 27 января 2026, 23:43
36
0

Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января на Сан-Мамес пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетик встретится с Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда проходит уже далеко не первую каденцию работы в Бильбао Вальверде. Он тут успел за эту каденцию добиться как никогда много. Впервые за сорок лет было взято кубок Испании, а прошлый сезон принес четвертое место в Примере при полуфинале Лиги Европы. Сейчас же был разгром в Суперкубке от Барселоны, а в Ла Лиге сейчас проигрывают больше половины матчей, одиннадцать раз в 21 матче.

В Лиге чемпионов тоже долго не получалось - после шести матчей 2025-го года была одна победа и пять очков. Но довольно неожиданные 3-2 в Бергамо с Аталантой на прошлой неделе привели к тому, что есть вполне реальный шанс все-таки выйти в плей-офф главного еврокубка - если, конечно, сейчас добиться победы над последним противником.

Спортинг Лиссабон

Клуб в прошлом сезоне сумел, даже несмотря на уход осенью Рубена Аморима тренировать Манчестер Юнайтед, сохранить лидерство в Примейре, снова оставив за спиной Бенфику, еще и обыграв ее же в финале кубка. Но сейчас, возможно, так и не заменив своего ключевого бомбардира, Дьекереша, не так успешен на внутренней арене. Начиналось все с поражения соседу в Суперкубке, а в Примейре ушел в отрыв Порту.

При этом в Лиге чемпионов португальцы смотрелись успешно. Конечно же, залогом стала домашняя статистика - выиграли все четыре поединка, пусть и не с топовыми противниками, впрочем, на прошлой неделе вырвали 2:1 с ПСЖ голом в самой концовке. На контрасте, на выезде проигрывали, но с Наполи и Баварии, при ничьей 1:1 в гостях у Ювентуса.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались в еврокубках в 1985-м и 2012-м годах. И в обоих случаях обменивались победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.38 для Атлетика и 3.00 для Спортинга. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что у басков больше шансов на успех - они играют дома и явно более мотивированы. Безопасной выгляди ставка на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
28 января 2026 -
22:00
Спортинг Лиссабон
Фора Атлетика (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Атлетик Бильбао Спортинг Лиссабон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
