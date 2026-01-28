Аякс принял важное решение по Зинченко
Сообщается, что игрок может играть на позиции хавбека
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко практически договорился о переходе в амстердамский «Аякс».
По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский футболист после завершения трансфера будет использоваться на поле по-другому – не как в «Арсенале» или «Ноттингем Форест». Зинченко будет занимать позиции хавбека. У украинца уже есть немалый опыт игры в полузащите, в том числе и в Нидерландах, где он играл за «ПСВ».
Ранее украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Микроавтобус столкнулся лоб в лоб с автоцистерной
Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри