Аякс принял важное решение по Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко практически договорился о переходе в амстердамский «Аякс».

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский футболист после завершения трансфера будет использоваться на поле по-другому – не как в «Арсенале» или «Ноттингем Форест». Зинченко будет занимать позиции хавбека. У украинца уже есть немалый опыт игры в полузащите, в том числе и в Нидерландах, где он играл за «ПСВ».

Ранее украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем.