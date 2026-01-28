Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 января 2026, 01:02 |
Аякс принял важное решение по Зинченко

Сообщается, что игрок может играть на позиции хавбека

Аякс принял важное решение по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко практически договорился о переходе в амстердамский «Аякс».

По информации журналиста Игоря Цыганыка, украинский футболист после завершения трансфера будет использоваться на поле по-другому – не как в «Арсенале» или «Ноттингем Форест». Зинченко будет занимать позиции хавбека. У украинца уже есть немалый опыт игры в полузащите, в том числе и в Нидерландах, где он играл за «ПСВ».

Ранее украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, который на правах аренды выступает за «Ноттингем Форест», подписал контракт с известным футбольным агентом Жорже Мендешем.

трансферы Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко Ноттингем Форест
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
