  4. Слот раскрыл правду о ротации в Ливерпуле: критики игнорируют главное
Англия
28 января 2026, 01:17 | Обновлено 28 января 2026, 01:18
Слот раскрыл правду о ротации в Ливерпуле: критики игнорируют главное

Тренер объяснил, почему его решения не понимают

25
Getty Images/Global Images Ukraine

Арне Слот прокомментировал критические замечания в адрес своей ротации состава в «Ливерпуле», включая решения оставить ключевых исполнителей в запасе.

«Критика со стороны тех, кто не владеет данными о физическом состоянии игроков, вполне естественна. Однако если бы общественность понимала суть трудностей, с которыми нам приходится справляться, к моим решениям относились бы с большей лояльностью.

Поддерживать баланс крайне непросто, особенно на фоне серьезных травм. Будь у меня возможность выпустить Исака вместо Экитике для отдыха последнего, претензий бы не возникло.

Но сейчас я вынужден либо перекраивать тактическую схему, либо задействовать футболистов на неродных позициях.

Если бы вместо Фримпонга вышел игрок того же профиля, вопросов бы не было, но по факту нам пришлось доигрывать матч с четверкой защитников, где лишь двое являются номинальными игроками обороны. Я осознаю, что это провоцирует скептические дискуссии.

Гораздо опаснее выпускать неготового атлета на две игры подряд – это прямой путь к травме, как в ситуации с Конором Брэдли.

Могут сказать, что я игнорирую мнение медицинского штаба, но на самом деле я всегда прислушиваюсь к специалистам, хотя финальное решение остается за мной.

Я лично общаюсь с подопечными и понимаю их самочувствие. Формируя состав и планируя замены, я анализирую весь комплекс факторов. Реакция людей, не видящих всей картины, мне ясна.

Учитывая наши позиции в АПЛ, полностью убрать "внешний шум" не удастся. Даже серия побед не застрахует от новой волны критики после первой же осечки.

При таком графике и количестве травмированных это неизбежно. В клубе такого масштаба невозможно избежать давления, если ты не ведешь прямую борьбу за титул», – резюмировал наставник «Ливерпуля».

Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига Александер Исак Уго Экитике Джереми Фримпонг Конор Брэдли
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
