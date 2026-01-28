РУСОЛ: «Задание Карпат – верхняя часть таблицы и борьба за еврокубки»

Генеральный директор львовского клуба Карпаты Андрей Русол ответил на актуальные вопросы: почему клуб выбрал Франсиско Фернандеса, какова ситуация с долгами, что предусматривает соглашение с Рухом и каким будет выглядеть отдел скаутинга.

– Каких основных ошибок клуб допустил за предыдущие полтора года?

– Ошибки были, но я бы не хотел отделять тренера в этой истории, ошибались мы все. Нам нужно всем – клубу, игрокам, тренерскому штабу – проанализировать, что мы сделали не так, почему не достигли тех результатов, которые планировали. Что касается основной ошибки, то, на мой взгляд, это то, что после первого удачного сезона для Карпат мы неправильно оценили ситуацию с нашим составом, с нашими возможностями и построили стратегию минимального вмешательства в состав, точечного усиления.

Нам казалось, что мы уже почти построили команду, которая сможет бороться за высокие места в турнирной таблице, но мы ошиблись в этом. Отталкиваясь от этой нашей оценки, планирование трансферной политики, скажем честно, летом было не слишком удачным. Позиции, которые мы хотели качественно усилить, не удалось усилить. Ряд этих факторов привел нас к тому, что наши ожидания не оправдались.

– Какие задачи стояли перед командой и Владиславом Лупашко? Почему он был уволен?

– Задачи – находиться в верхней части таблицы и пытаться бороться за еврокубки. Мы говорили об этом не один раз и в то же время старались в начале сезона не быть категоричными в плане постановки четких задач попадания в еврокубки, потому что понимали, что могли создать дополнительное давление на команду. Поэтому и говорили: верхняя часть таблицы плюс работа с нашей молодежью. Улучшение индивидуально игроков и игра в интересный, современный и эмоциональный футбол, который бы нравился нашим болельщикам. Это если коротко.

Почему был уволен Лупашко? Наверное, потому что некоторые задачи нам не удавалось выполнить. Сегодня футбол – это очень динамичный вид спорта. В среднем жизнь главного тренера длится примерно 12 месяцев в профессиональном футболе. Иногда клубу нужно принимать быстрые и динамичные решения. В определенный момент мы почувствовали, что команда играет не так, как нам хотелось бы. Плюс нет результата, а в таблице мы находились на низких позициях, поэтому было принято решение о смене главного тренера.

– Почему выбрали именно Франсиско Фернандеса?

– Потому что среди нескольких вариантов, которые у нас были, он комплексно подходит под тот профиль тренера, которого мы хотим видеть в Карпатах. Мы понимаем, что сегодня наша страна находится в состоянии войны и очень непросто пригласить тренера из-за границы. А мы хотели видеть именно такого тренера. Чтобы он приехал в страну и согласился здесь работать. Поэтому выбор пал на Фернандеса. Возвращаясь к профилю тренера, которого мы искали. Это системный тренер с очень хорошим тренировочным процессом, для нас это очень важно. Это тренер с опытом работы с молодыми игроками и тренер, который готов много работать с молодежью и улучшать ее, поэтому мы выбрали его.

– С украинского рынка Карпаты тренера не рассматривали?

– Не рассматривали.

– Какие задачи поставлены перед новым тренерским штабом?

– Задачи те же самые. Это как можно более высокое место в таблице. Это фокус на развитии молодых игроков. Это привлекательная и современная игра, которая будет нравиться нашим болельщикам. В принципе все то же самое, чего мы ожидали от работы предыдущего штаба.

– Франсиско Фернандес приехал со своим ассистентом Висенте Фустером. В то же время тренерский штаб остался фактически полностью тем, что был у Владислава Лупашко. Кто принимал решение, с какими тренерами разорвать сотрудничество, а с какими продолжить?

– Это было клубное решение. Мы с самого начала смены тренерского состава планировали оставить нескольких специалистов. И даже когда Фернандес формировал свой штаб, мы просили его прислушаться и принять то, что у нас в системе работают клубные тренеры. На данный момент состав сформирован. У каждого тренера есть своя четкая роль в этом составе. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если нужно будет привлечь еще кого-то летом или в течение сезона, то мы это сделаем. Если у Фернандеса будет такой запрос и он почувствует, что нужно будет усилить какую-то позицию в тренерском штабе, то мы это сделаем.

– Когда, по вашему мнению, Карпаты снова стабильно будут бороться за еврокубки?

– Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. Однако на это нужно время. Сейчас мы пытаемся построить клуб, который будет социально-культурным явлением города и его гордостью. Мы понимаем, что Карпаты для Львова – это очень важный фактор и часть города. Видим будущее клуба с игроками, в большинстве своем из Львова, которые выйдут из детско-юношеской системы. Мы видим будущее Карпат с игроками, которые будут понимать, что такое Карпаты для города, и разделять ценности клуба.

Хотим развивать Карпаты как футбольный клуб, где поддержка болельщика передается от поколения к поколению. Также верим в это и считаем это самым эффективным путем, когда большинство футболистов, которые играют в команде, являются выходцами из Львова или из западного региона. Легионеры – как точечное усиление на определенные позиции, но они должны быть значительно сильнее, чем местные воспитанники. Это если коротко о клубе, который мы мечтаем видеть через два-три года.

– Приглашен испанец ставить умный футбол. Но реалии УПЛ – это часто тяжелые поля, воздушные тревоги, остановки матчей на 2 часа и соперники, которые паркуют автобус. Понимает ли сеньор Фернандес, куда он едет? И не получится ли так, что наша испанская тики-така просто утонет в осеннем болоте украинских стадионов, пока более простые команды будут набирать очки силой?

– В нашем обществе существует ошибочное представление об испанском футболе. Все вспоминают времена Барселоны, когда там работал Гвардиола и определенный стиль, который тогда имела команда. Однако современные испанские тренеры играют в очень разнообразный футбол и многие из них, особенно новое поколение, довольно вертикально выстраивают игру своих команд. Вы можете посмотреть сегодня на Манчестер Сити Гвардиолы, Арсенал Артеты или Борнмут Ираолы – это тоже испанские специалисты, однако они меняют свой стиль и некоторые из клубов играют достаточно вертикально.

Когда мы строили профиль тренера, которого хотим видеть в Карпатах, мы представляли определенную модель игры, в которую он должен играть и работать с командой в этом стиле. Очень большой запрос у нас был на то, чтобы игра Карпат стала немного более вертикальной. Отвечая на вопрос болельщика, мы осознавали то, что мы хотим видеть на поле. Как Карпаты должны играть в будущем. Один из основных запросов – это вертикализация игры, более вертикальная игра.

– Каковы условия сотрудничества с Рухом?

– Что касается Руха. Игроки переходят из Руха в Карпаты на рыночных условиях. Если мы вспоминаем фразу объединение усилий и что она означает, то это больше о системной работе в детско-юношеском секторе. Потому что оба основателя и, я думаю, многие президенты клубов западного региона мечтают о том, чтобы лучшие талантливые дети имели возможность и инфраструктуру для формирования. А также перспективы дебютировать и начать играть в клубе из Львова. Объединение усилий – это желание создать единую систему, где бы воспитывались талантливые дети. Почему мы не можем в деталях рассказать об этом соглашении – потому что сейчас УАФ делает революцию или проводит большие изменения вообще в детско-юношеском секторе: появляется турнир U-21, чемпионат U-19 становится необязательным, он будет открытым.

Также проводятся структурные изменения в плане конфигурации Академии. Если раньше клуб мог работать с большим количеством Академий через договоры о сотрудничестве, то сейчас меняется и эта модель. В клубной структуре со временем должна появиться полноценная Академия. Во всех этих компонентах есть много неопределенности в самой УАФ, мы не понимаем некоторых деталей. Например, статуса игроков турнира U-19 – будут ли они профессионалами или полупрофессионалами. Есть много мелких деталей, мы не до конца понимаем, как они будут работать. Из-за этого мы не можем до конца согласовать формат сотрудничества и выйти к людям и рассказать в деталях, как это все будет работать. Однако надеюсь и уверен, что к началу следующего чемпионата УАФ определится со всеми параметрами и мы сможем более детально рассказать людям о сотрудничестве с Рухом.

– Имеет ли влияние Григорий Козловский на Карпаты?

– У Карпат есть официальные прозрачные данные учредителей, которые вкладывают очень большие деньги в содержание футбольного клуба. Было бы смешно и странно, если бы эти учредители, вкладывая большие деньги, находились под влиянием принятия решений по трансферной или кадровой политике со стороны господина Козловского. Я уверен, что они принимают решения осознанно и персонально.

– Почему бесплатно отпустили Виталия Катрича в Ингулец?

– На момент принятия этого решения у нас в составе на его позиции было три левых защитника: Мирошниченко, Булеза и Стецьков. Ему было бы очень тяжело выиграть конкуренцию на тот момент. Также у него заканчивался контракт и нужно было принимать решение и рисовать для него дорожную карту развития карьеры. Из-за этого очень сложно было ему объяснить и дать какой-то план развития, имея на его позиции таких конкурентов. Поэтому было принято решение отпустить Виталия, при этом сохраняя для клуба достаточно большой процент от будущего трансфера. Очень жаль, что впоследствии наши два левых защитника получили травмы, но это футбольная жизнь и это было тяжело спрогнозировать.

– Почему расторгли контракт с Павлом Полегенько?

– Ситуация с Полегенько очень похожа на ситуацию с Владиславом Клименко. Мы корректно разошлись, договорились о расторжении трудовых договоров из-за того, что сделали ставку на более молодых игроков: Кокодиняка и Чабана. Мы считаем, что эти ребята – наше будущее, и мы хотели, чтобы они поехали на сборы с первой командой и находились в тренировочном процессе. Приближались и понимали требования главного тренера.

Что касается Павла и Влада, то было бы не очень хорошо, если бы мы не взяли их на сборы и оставили в Украине. Мы приняли совместное решение с ними, что нам лучше прекратить наши деловые отношения, хотели дать больше времени нашей молодежи.

– Думает ли клуб и дальше делать ставку на футболистов от PASS? Большинство из них очень низкого уровня.

– Что касается компании PASS, то футбольный клуб Карпаты прекратил сотрудничество с ней в конце прошлой трансферной кампании, прошлым летом. Сейчас мы с ними не работаем. Что касается анализа, то мы можем вместе попытаться его сделать. Начать нужно с того, какое техническое задание ставилось компании для поиска и подбора игроков. Мы сейчас говорим только о легионерах, потому что это был их фокус. Задание было следующим – искать игроков двух типов: молодых и талантливых игроков, которые со временем могли улучшить свой уровень в Карпатах или помочь команде в достижении результатов, или быть проданными с пользой для клуба.

Механизмов подписания этих игроков было два: либо недорогие с минимальной инвестицией в точке входа, такие как Стенио и Фабиано. Либо через аренду с опцией выкупа, где Карпаты минимизировали риск потерять инвестиции на старте. Это очень длительный просмотр игрока, как он адаптируется в стране. Ведь мы возвращаемся к тому, что ситуация в Украине непростая и это может очень сильно влиять, особенно на молодого игрока. Поэтому механизм аренды с опцией выкупа мы считаем очень целесообразным и эффективным в этой ситуации. Например, как приходил к нам Жан Педрозу. Это одна часть технического задания. Молодые игроки, которых мы можем улучшить и получить от этого пользу – спортивную или экономическую.

Второй тип игрока – это футболисты, которые находятся в плохом состоянии, в точке своей карьеры, которых мы подписываем и пытаемся реанимировать или улучшить их состояние и вывести на более высокий уровень. И также получить либо спортивную, либо экономическую пользу. В качестве примера: Бруниньо, Пауло Витор, Пабло Альварес, Паласиос. Это группа игроков, которые были подписаны через этот механизм. Если проанализировать в целом подписание игроков от PASS, то я бы не сказал, что они были неэффективными или что Карпаты много потеряли с экономической точки зрения. Потому что были успешные кейсы, как с Бруниньо. Были не очень удачные, как с Паласиосом. Однако большинство игроков помогали клубу на футбольном поле. Есть еще группа игроков, которая очень молода, и мы надеемся на то, что они помогут нам в будущем.

– Карпаты прекратили сотрудничество с Глебом Корниенко. Каким будет скаутский отдел Карпат в будущем? Как клуб будет работать на трансферном рынке?

– Будет создан внутренний департамент селекции, мы будем продолжать пытаться искать игроков для усиления Карпат за границей также. Единственное, что немного меняется концепция. Прежде всего фокус будет на местных игроках – из детско-юношеской системы или из Украины. Возвращаясь к началу нашего разговора, одна из основных наших стратегий – построение команды, где большинство игроков будут украинцами и местными. Что касается Глеба, то немного меняется наша концепция и мы переходим немного в другой формат. Зависимость от легионеров стараемся минимизировать.

– Почему скаутская служба работает исключительно на латиноамериканском рынке и полностью игнорирует балканский и африканский?

– Прежде всего потому, что еще прошлый шеф-скаут имел большую экспертизу и знание рынка в Латинской Америке. Поэтому фокус в определенный период был на странах этого региона. Исключительно из-за этого.

– Какова ситуация с долгами старых Карпат?

– Карпаты уже вынуждены выплачивать эти долги, и мы это делаем. Что касается иска Кристобаля, то это дело уже закрыто и мы рассчитались по этому долгу. Большая часть уже оплачена Карпатами. По определенной части долгов есть заключенные соглашения, есть рассрочка платежей и определенные графики, которые мы четко выполняем. Я уверен, что все обязательства будут выполнены Карпатами, а болельщикам не стоит переживать за будущее. Все будет хорошо, все долги будут закрыты и в этом смысле проблем не будет.

– Карпаты ведут очень активную работу в детском футболе, заключая соглашения о партнерстве со школами из разных городов. Есть ли замысел создания Академии высокого уровня? Будет ли работать вертикаль, чтобы отдавать приоритет своим воспитанникам в основной команде?

– Я уже частично ответил на этот вопрос. Хочу повторить, что наш основной фокус в будущем – это развитие детско-юношеской системы. Построение современной и эффективной Академии. Привлечение максимального количества детей из Львова и всего западного региона в нашу систему. Мы очень много времени и инвестиций тратим сейчас на этот компонент. Это наше будущее, фокус и стратегия. Построить будущие Карпаты с как можно большим количеством местных воспитанников.

– Правда ли, что Бруниньо покидает Карпаты? И какой будет трансферная политика зимой?

– Позиция нашего клуба – не пытаться создать золотую клетку для игроков, которые сейчас находятся в Карпатах. Нам очень важно, чтобы игрок, который находится в клубе, имел стопроцентную, а возможно и большую мотивацию играть за Карпаты. Если в определенный момент из-за разных обстоятельств он ее теряет, то мы открыты к тому, чтобы поговорить с ним. Вступить в какие-то переговоры, и если есть предложение, которое удовлетворит клуб, то отпустить этого игрока. Также хочу сказать, что средства, которые к нам поступают от продажи футболистов, сразу реинвестируются в клуб. Они не остаются на счетах, владелец не забирает их для своих нужд.

У нас сейчас есть три основных канала инвестиций: детско-юношеская система, усиление состава – ищем замену тем игрокам, которые уходят от нас, и также это законное право играть в зелено-белой футболке Карпат. Я имею в виду иски от кредиторов прежних Карпат. Эти деньги идут на погашение долгов. На этом этапе мы не считаем нужным соревноваться с другими клубами в трансферных расходах или увеличении заработной платы. Если есть какое-то интересное предложение по нашему игроку и мы видим, что он теряет мотивацию и не хочет оставаться с нами, то мы готовы отпускать, но на приемлемых для нас условиях.

– Будут ли еще трансферы зимой?

– Да, мы ищем усиление постоянно. Это перманентный процесс, он никогда не останавливается. Что касается этого трансферного окна, то работа ведется над усилением состава. Надеюсь, что к началу чемпионата мы получим новых игроков и усилим нашу команду.

– Согласовывались ли трансферы Эдсона, Сапуги, Ляха и Холода с новым главным тренером Карпат Франсиско Фернандесом?

– Со всеми игроками, которые сейчас к нам пришли из Руха, Фернандес разговаривал до подписания. Он просматривал матчи, согласовывал игроков, и подписание происходило при его участии.