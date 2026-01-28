Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РУСОЛ: «Карпаты распрощались с ними после летней трансферной кампании»
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 02:54 | Обновлено 28 января 2026, 03:17
РУСОЛ: «Карпаты распрощались с ними после летней трансферной кампании»

Гендиректор «Карпат» рассказал о прекращении сотрудничество со скаутинговой компанией

ФК Карпаты. Андрей Русол

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол рассказал, почему Карпаты прекратили сотрудничество со скаутинговой компанией PASS, а также шеф-скаутом Глебом Корниенко:

– Что касается компании PASS, то футбольный клуб Карпаты прекратил сотрудничество с ней в конце прошлой трансферной кампании, прошлым летом. Сейчас мы с ними не работаем. Что касается анализа, то мы можем вместе попытаться его сделать. Начать нужно с того, какое техническое задание ставилось компании для поиска и подбора игроков. Мы сейчас говорим только о легионерах, потому что это был их фокус. Задание было следующим – искать игроков двух типов: молодых и талантливых игроков, которые со временем могли улучшить свой уровень в Карпатах или помочь команде в достижении результатов, или быть проданными с пользой для клуба.

Механизмов подписания этих игроков было два: либо недорогие с минимальной инвестицией в точке входа, такие как Стенио и Фабиано. Либо через аренду с опцией выкупа, где Карпаты минимизировали риск потерять инвестиции на старте. Это очень длительный просмотр игрока, как он адаптируется в стране. Ведь мы возвращаемся к тому, что ситуация в Украине непростая и это может очень сильно влиять, особенно на молодого игрока. Поэтому механизм аренды с опцией выкупа мы считаем очень целесообразным и эффективным в этой ситуации. Например, как приходил к нам Жан Педрозу. Это одна часть технического задания. Молодые игроки, которых мы можем улучшить и получить от этого пользу – спортивную или экономическую.

Второй тип игрока – это футболисты, которые находятся в плохом состоянии, в точке своей карьеры, которых мы подписываем и пытаемся реанимировать или улучшить их состояние и вывести на более высокий уровень. И также получить либо спортивную, либо экономическую пользу. В качестве примера: Бруниньо, Пауло Витор, Пабло Альварес, Паласиос. Это группа игроков, которые были подписаны через этот механизм. Если проанализировать в целом подписание игроков от PASS, то я бы не сказал, что они были неэффективными или что Карпаты много потеряли с экономической точки зрения. Потому что были успешные кейсы, как с Бруниньо. Были не очень удачные, как с Паласиосом. Однако большинство игроков помогали клубу на футбольном поле. Есть еще группа игроков, которая очень молода, и мы надеемся на то, что они помогут нам в будущем.

Будет создан внутренний департамент селекции, мы будем продолжать пытаться искать игроков для усиления Карпат за границей также. Единственное, что немного меняется концепция. Прежде всего фокус будет на местных игроках – из детско-юношеской системы или из Украины. Возвращаясь к началу нашего разговора, одна из основных наших стратегий – построение команды, где большинство игроков будут украинцами и местными. Что касается Глеба, то немного меняется наша концепция и мы переходим немного в другой формат. Зависимость от легионеров стараемся минимизировать.

Андрей Русол чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Глеб Корниенко скауты
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
