  Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке
Англия
28 января 2026, 02:56
46
0

Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке

Что не поделили Габриэл и Магуайр

28 января 2026, 02:56 |
46
0
Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке
Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный свисток в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» (2:3) ознаменовался стычкой между Габриэлом Магальяес и Гарри Магуайром.

По завершении игры защитник манкунианцев попытался проявить жест уважения и протянул оппоненту руку, однако бразильский легионер отказался от рукопожатия и перешел к словесным обвинениям.

В ответ на это англичанин оттолкнул соперника, после чего Габриэла, который продолжал эмоционально выкрикивать претензии, пришлось уводить в сторону партнерам по команде.

Скорее всего, негодование игрока «Арсенала» вызвал эпизод в компенсированное время, когда Магуайр руками сковал его движения, не дав пробить головой. Арбитр встречи Крэйг Поусон в том моменте нарушения правил не увидел.

Габриэл Магальяес Гарри Магуайр Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Daily Mail
