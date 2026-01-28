Скандал после свистка: игроки Арсенала и МЮ сошлись в стычке

Финальный свисток в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» (2:3) ознаменовался стычкой между Габриэлом Магальяес и Гарри Магуайром.

По завершении игры защитник манкунианцев попытался проявить жест уважения и протянул оппоненту руку, однако бразильский легионер отказался от рукопожатия и перешел к словесным обвинениям.

В ответ на это англичанин оттолкнул соперника, после чего Габриэла, который продолжал эмоционально выкрикивать претензии, пришлось уводить в сторону партнерам по команде.

Скорее всего, негодование игрока «Арсенала» вызвал эпизод в компенсированное время, когда Магуайр руками сковал его движения, не дав пробить головой. Арбитр встречи Крэйг Поусон в том моменте нарушения правил не увидел.