25 января в 18:30 прошел центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал проиграл Манчестер Юнайтед (2:3) на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме. После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).

После перерыва Бриан Мбемо вывел гостей вперед, Микель Мерино сравнял счет, а Матеус Кунья принес победу МЮ (3:2).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), МЮ (38), Челси (37), Ливерпуль (36).

АПЛ. 23-й тур, 23 января 2026

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Лисандро Мартинес, 29 (автогол), Микель Мерино, 84 – Бриан Мбемо, 37, Патрик Доргу, 50, Матуес Кунья, 87

