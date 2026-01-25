Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3. Поражение лидера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги
25 января в 18:30 прошел центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал проиграл Манчестер Юнайтед (2:3) на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.
Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме. После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).
После перерыва Бриан Мбемо вывел гостей вперед, Микель Мерино сравнял счет, а Матеус Кунья принес победу МЮ (3:2).
Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), МЮ (38), Челси (37), Ливерпуль (36).
АПЛ. 23-й тур, 23 января 2026
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
Голы: Лисандро Мартинес, 29 (автогол), Микель Мерино, 84 – Бриан Мбемо, 37, Патрик Доргу, 50, Матуес Кунья, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
