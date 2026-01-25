Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3. Поражение лидера. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
25.01.2026 18:30 – FT 2 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 января 2026, 22:09 | Обновлено 25 января 2026, 22:28
1271
0

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3. Поражение лидера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги

25 января 2026, 22:09 | Обновлено 25 января 2026, 22:28
1271
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3. Поражение лидера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 18:30 прошел центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал проиграл Манчестер Юнайтед (2:3) на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме. После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).

После перерыва Бриан Мбемо вывел гостей вперед, Микель Мерино сравнял счет, а Матеус Кунья принес победу МЮ (3:2).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), МЮ (38), Челси (37), Ливерпуль (36).

АПЛ. 23-й тур, 23 января 2026

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Лисандро Мартинес, 29 (автогол), Микель Мерино, 84 – Бриан Мбемо, 37, Патрик Доргу, 50, Матуес Кунья, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Кобби Мейну.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), асcист Мартин Эдегор.
По теме:
Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли
ВИДЕО. Штутгарт в матче с незабитым пенальти и автоголом разбил Боруссию М
Мбемо повторив бомбардирське досягнення Решфорда в сезоні 2022/23
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига видео голов и обзор Лисандро Мартинес Арсенал - Манчестер Юнайтед Бриан Мбемо Микель Артета Майкл Каррик Микель Мерино Матеус Кунья Патрик Доргу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25 января 2026, 07:00 3
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения

Хегай считает, что Владимир может сразиться с Дюбуа

Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25 января 2026, 13:35 93
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Футбол | 25.01.2026, 20:40
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Футбол | 25.01.2026, 22:42
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем