Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Арсенал
25.01.2026 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
22 января 2026, 20:50 | Обновлено 22 января 2026, 20:52
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
