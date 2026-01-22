25.01.2026 18:30 - : -
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
