В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

Текущий сезон проходит для команды очень хорошо. После 22 туров Премьер-лиги на счету команды есть 50 зачетных пунктов, благодаря которым она находится на 1-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», составляет 4 балла, однако у лондонцев есть игра в запасе. В Кубке Англии клуб уже дошел до 1/16 финала, а в Кубке лиги квалифицировался в полуфинал.

В Лиге чемпионов форма команды не нуждается в особом представлении. За 7 матчей «Арсенал» завоевал 21/21 возможных баллов и обеспечил себе место в 1/8 финала.

Манчестер Юнайтед

Для «манкунианцев» сезон проходит довольно сумбурно. После 22 игр чемпионата на балансе «дьяволов» есть 35 баллов, благодаря которым они занимают 5 место турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов не такое уж большое – от 11-й строчки команда оторвалась всего на 3 балла.

В Кубке Англии коллектив вылетел от «Брайтона» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Арсенал». На счету команды 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Арсенала» продолжается уже 12 матчей подряд.

В предыдущих 8 играх «МЮ» одержал всего 2 победы.

«МЮ» не одержал ни одной выездной победы в предыдущих 3 матчах.

Прогноз

Учитывая невероятную форму «Арсенала» и наличие фактора домашних стен, я поставлю на их победу (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).