Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Арсенал
25.01.2026 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2026, 22:14 | Обновлено 24 января 2026, 22:19
82
0

Матч начнется 25 января в 18:30 по Киеву

ФК Арсенал

В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

Текущий сезон проходит для команды очень хорошо. После 22 туров Премьер-лиги на счету команды есть 50 зачетных пунктов, благодаря которым она находится на 1-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», составляет 4 балла, однако у лондонцев есть игра в запасе. В Кубке Англии клуб уже дошел до 1/16 финала, а в Кубке лиги квалифицировался в полуфинал.

В Лиге чемпионов форма команды не нуждается в особом представлении. За 7 матчей «Арсенал» завоевал 21/21 возможных баллов и обеспечил себе место в 1/8 финала.

Манчестер Юнайтед

Для «манкунианцев» сезон проходит довольно сумбурно. После 22 игр чемпионата на балансе «дьяволов» есть 35 баллов, благодаря которым они занимают 5 место турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов не такое уж большое – от 11-й строчки команда оторвалась всего на 3 балла.

В Кубке Англии коллектив вылетел от «Брайтона» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Арсенал». На счету команды 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Арсенала» продолжается уже 12 матчей подряд.
  • В предыдущих 8 играх «МЮ» одержал всего 2 победы.
  • «МЮ» не одержал ни одной выездной победы в предыдущих 3 матчах.

Прогноз

Учитывая невероятную форму «Арсенала» и наличие фактора домашних стен, я поставлю на их победу (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
25 января 2026 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Победа Арсенала 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
