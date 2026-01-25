Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов

Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал в матче 23-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершился со счетом 3:2 в пользу красных дьяволов.

Голами в составе Ман Юнайтед отличились Бриан Мбемо, Патрик Доргу, Матеус Кунья. У канониров голы забили Лисандро Мартинес (автогол) и Микель Мерино.

Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд после отставки Рубена Аморима и назначения Майкла Каррика. В предыдущем туре команда переиграла Манестер Сити 2:0.

В таблице чемпионата Англии Арсенал занимает первое место с 50 очками. У Ман Юнайтед 38 баллов и четвертая позиция.

АПЛ 2025/26. 23-й тур, 25 января

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3

Голы: Лисандро Мартинес, 29 (автогол), Мерино, 84 – Мбемо, 37, Доргу, 50, Матуес Кунья, 87

Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэль, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье (Бен Уайт, 58), Мартин Эдегор (Микель Мерино, 58), Деклан Райс, Мартин Субименди (Эберечи Эзе, 58), Габриэль Жезус (Виктор Дьёкереш, 58), Леандро Троссар (Чуквунонсо Мадуэке, 75), Букайо Сака

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Диогу Далот, Патрик Доргу (Беньямин Шешко, 81), Каземиро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Матеус Кунья, 69), Амад Диалло (Нуссаир Мазрауи, 88)

Предупреждения: Деклан Райс (64)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица АПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 23 15 5 3 42 - 17 31.01.26 17:00 Лидс - Арсенал 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 50 2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47 - 21 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 46 3 Астон Вилла 23 14 4 5 35 - 25 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла 46 4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41 - 34 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 17.01.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 38 5 Челси 23 10 7 6 39 - 25 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 37 6 Ливерпуль 23 10 6 7 35 - 32 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 36 7 Фулхэм 23 10 4 9 32 - 32 01.02.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси 04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 34 8 Брентфорд 23 10 3 10 35 - 32 01.02.26 16:00 Астон Вилла - Брентфорд 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Челси 2:0 Брентфорд 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 33 9 Ньюкасл 23 9 6 8 32 - 29 31.01.26 22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 33 10 Сандерленд 23 8 9 6 24 - 26 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити 33 11 Эвертон 22 9 5 8 24 - 25 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 18.01.26 Астон Вилла 0:1 Эвертон 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон 32 12 Брайтон 23 7 9 7 33 - 31 31.01.26 17:00 Брайтон - Эвертон 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 30 13 Борнмут 23 7 9 7 38 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 19.01.26 Брайтон 1:1 Борнмут 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал 30.12.25 Челси 2:2 Борнмут 30 14 Тоттенхэм 23 7 7 9 33 - 31 01.02.26 18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм 04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд 01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм 28 15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24 - 28 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 17.01.26 Сандерленд 2:1 Кристал Пэлас 07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла 04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас 01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм 28 16 Лидс 22 6 7 9 30 - 37 26.01.26 22:00 Эвертон - Лидс 17.01.26 Лидс 1:0 Фулхэм 07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс 04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед 01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс 28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс 25 17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23 - 34 01.02.26 16:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 17.01.26 Ноттингем Форест 0:0 Арсенал 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест 30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон 25 18 Вест Хэм 23 5 5 13 27 - 45 31.01.26 19:30 Челси - Вест Хэм 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 17.01.26 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон 20 19 Бёрнли 23 3 6 14 25 - 44 02.02.26 22:00 Сандерленд - Бёрнли 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 17.01.26 Ливерпуль 1:1 Бёрнли 07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед 03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли 30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл 15 20 Вулверхэмптон 23 1 5 17 15 - 43 31.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Борнмут 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 18.01.26 Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл 07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон 03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм 30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон 8 Полная таблица

