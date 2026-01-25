Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Подопечные Майкла Каррика одолели канониров 3:2 в выездном матче 23-го тура АПЛ
Манчестер Юнайтед переиграл Арсенал в матче 23-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне и завершился со счетом 3:2 в пользу красных дьяволов.
Голами в составе Ман Юнайтед отличились Бриан Мбемо, Патрик Доргу, Матеус Кунья. У канониров голы забили Лисандро Мартинес (автогол) и Микель Мерино.
Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд после отставки Рубена Аморима и назначения Майкла Каррика. В предыдущем туре команда переиграла Манестер Сити 2:0.
В таблице чемпионата Англии Арсенал занимает первое место с 50 очками. У Ман Юнайтед 38 баллов и четвертая позиция.
АПЛ 2025/26. 23-й тур, 25 января
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:3
Голы: Лисандро Мартинес, 29 (автогол), Мерино, 84 – Мбемо, 37, Доргу, 50, Матуес Кунья, 87
Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэль, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье (Бен Уайт, 58), Мартин Эдегор (Микель Мерино, 58), Деклан Райс, Мартин Субименди (Эберечи Эзе, 58), Габриэль Жезус (Виктор Дьёкереш, 58), Леандро Троссар (Чуквунонсо Мадуэке, 75), Букайо Сака
Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Диогу Далот, Патрик Доргу (Беньямин Шешко, 81), Каземиро, Кобби Мейну, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Матеус Кунья, 69), Амад Диалло (Нуссаир Мазрауи, 88)
Предупреждения: Деклан Райс (64)
Таблица АПЛ 2025/26
Инфографика
События матча
