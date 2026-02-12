Ван Дейк забил 27-й гол в АПЛ. Сколько не хватает до рекорда Джона Терри?

34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил свой 27-й гол в АПЛ.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде победили Сандерленд со счетом 1:0.

Единственным и победным голом в матче отличился именно нидерландец.

27 голов ван Дейка – четвёртый результат в истории АПЛ среди центральных защитников. Больше его забивали раньше только Джон Терри (41), Ян Маршалл (33) и Гэри Кэхилл (28).

Центральные защитники с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ