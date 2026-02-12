Англия12 февраля 2026, 10:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 10:40
Ван Дейк забил 27-й гол в АПЛ. Сколько не хватает до рекорда Джона Терри?
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров АПЛ среди центральных защитников
34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил свой 27-й гол в АПЛ.
Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде победили Сандерленд со счетом 1:0.
Единственным и победным голом в матче отличился именно нидерландец.
27 голов ван Дейка – четвёртый результат в истории АПЛ среди центральных защитников. Больше его забивали раньше только Джон Терри (41), Ян Маршалл (33) и Гэри Кэхилл (28).
Центральные защитники с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ
- 41 – Джон Терри (Англия)
- 33 – Ян Маршалл (Англия)
- 28 – Гари Кэхилл (Англия)
- 27 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
- 25 – Уильям Галлас (Франция)
- 24 – Джолеон Лескотт (Англия)
- 22 – Мэтт Эллиот (Шотландия)
- 22 – Лоран Косельные (Франция)
- 22 – Сами Хююпя (Финляндия)
- 21 – Крейг Доусон (Англия)
