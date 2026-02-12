Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ван Дейк забил 27-й гол в АПЛ. Сколько не хватает до рекорда Джона Терри?
Англия
12 февраля 2026, 10:39 | Обновлено 12 февраля 2026, 10:40
Ван Дейк забил 27-й гол в АПЛ. Сколько не хватает до рекорда Джона Терри?

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров АПЛ среди центральных защитников

Ван Дейк забил 27-й гол в АПЛ. Сколько не хватает до рекорда Джона Терри?
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

34-летний защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк забил свой 27-й гол в АПЛ.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором «красные» на выезде победили Сандерленд со счетом 1:0.

Единственным и победным голом в матче отличился именно нидерландец.

27 голов ван Дейка – четвёртый результат в истории АПЛ среди центральных защитников. Больше его забивали раньше только Джон Терри (41), Ян Маршалл (33) и Гэри Кэхилл (28).

Центральные защитники с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ

  • 41 – Джон Терри (Англия)
  • 33 – Ян Маршалл (Англия)
  • 28 – Гари Кэхилл (Англия)
  • 27 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
  • 25 – Уильям Галлас (Франция)
  • 24 – Джолеон Лескотт (Англия)
  • 22 – Мэтт Эллиот (Шотландия)
  • 22 – Лоран Косельные (Франция)
  • 22 – Сами Хююпя (Финляндия)
  • 21 – Крейг Доусон (Англия)
