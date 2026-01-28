Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Встреча Усика и Мюллера взорвала Instagram и мировые СМИ
Другие новости
28 января 2026, 01:55 | Обновлено 28 января 2026, 01:56
431
1

Две мировые звезды спорта пересеклись на товарищеском матче

1 Comments
Instagram. Александр Усик и Томас Мюллер

Александр Усик и Томас Мюллер неожиданно встретились на футбольном поле – кадры их встречи быстро разошлись по соцсетям.

Звездный украинский боксер посетил товарищеский матч с участием «Полесья», где после игры пообщался с легендой «Баварии» и сборной Германии, а ныне – футболистом «Ванкувера» – Томасом Мюллером. Футболисты и болельщики с интересом наблюдали за теплой и непринужденной атмосферой, в которой сошлись две мировые спортивные иконы.

Более того, чемпион мира в супертяжелом весе вышел на поле и провел более 15 минут в матче, помогая команде одержать победу со счетом 2:0.

Фотографии и видео со встречи Усика и Мюллера стали настоящим хитом в Instagram, а фанаты отметили, что такие моменты наглядно показывают, как спорт объединяет людей из разных дисциплин и стран.

фото Александр Усик Полесье Житомир Томас Мюллер lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
