ФОТО. Встреча Усика и Мюллера взорвала Instagram и мировые СМИ

Александр Усик и Томас Мюллер неожиданно встретились на футбольном поле – кадры их встречи быстро разошлись по соцсетям.

Звездный украинский боксер посетил товарищеский матч с участием «Полесья», где после игры пообщался с легендой «Баварии» и сборной Германии, а ныне – футболистом «Ванкувера» – Томасом Мюллером. Футболисты и болельщики с интересом наблюдали за теплой и непринужденной атмосферой, в которой сошлись две мировые спортивные иконы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Более того, чемпион мира в супертяжелом весе вышел на поле и провел более 15 минут в матче, помогая команде одержать победу со счетом 2:0.

Фотографии и видео со встречи Усика и Мюллера стали настоящим хитом в Instagram, а фанаты отметили, что такие моменты наглядно показывают, как спорт объединяет людей из разных дисциплин и стран.