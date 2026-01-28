Андрей Русол раскрыл истинную причину увольнения тренера из Карпат

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол прокомментировал отставку главного тренера Владислава Лупашко, о которой клуб объявил 31 декабря 2025 года.

«Перед тренером стояли задачи находиться в верхней части таблицы, бороться за еврокубки, работать с молодежью, улучшать индивидуально игроков и играть интересный, современный футбол, который нравится болельщикам.

Клубу нужно принимать быстрые решения. Поэтому мы почувствовали, что команда не играет так, как нам хотелось», — пояснил Андрей Русол.

«Карпаты» идут девятыми в УПЛ и имеют в активе 19 очков.