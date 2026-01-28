Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Русол раскрыл истинную причину увольнения тренера из Карпат
Украина. Первая лига
28 января 2026, 03:02 |
37
0

Андрей Русол раскрыл истинную причину увольнения тренера из Карпат

Генеральный директор – об отставке Лупашко

28 января 2026, 03:02 |
37
0
Андрей Русол раскрыл истинную причину увольнения тренера из Карпат
ФК Карпаты. Андрей Русол

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол прокомментировал отставку главного тренера Владислава Лупашко, о которой клуб объявил 31 декабря 2025 года.

«Перед тренером стояли задачи находиться в верхней части таблицы, бороться за еврокубки, работать с молодежью, улучшать индивидуально игроков и играть интересный, современный футбол, который нравится болельщикам.

Клубу нужно принимать быстрые решения. Поэтому мы почувствовали, что команда не играет так, как нам хотелось», — пояснил Андрей Русол.

«Карпаты» идут девятыми в УПЛ и имеют в активе 19 очков.

По теме:
РУСОЛ: «Карпаты распрощались с ними после летней трансферной кампании»
Все было корректно. Русол пояснил, почему Карпаты распрощались с Полегенько
РУСОЛ: «Задание Карпат – верхняя часть таблицы и борьба за еврокубки»
Андрей Русол Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Лупашко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 27 января 2026, 23:02 6
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Футбол | 27.01.2026, 10:35
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Тибо Куртуа посоветовал звезде мадридского Реала найти себе новый клуб
Футбол | 28.01.2026, 02:32
Тибо Куртуа посоветовал звезде мадридского Реала найти себе новый клуб
Тибо Куртуа посоветовал звезде мадридского Реала найти себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем