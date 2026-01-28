Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зубков и Батагов включены в символическую сборную 19-го тура в Турции
Турция
28 января 2026, 03:23 | Обновлено 28 января 2026, 03:47
Трабзонспор переиграл команду Касымпаша, Зубков забил супергол

ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинские футболисты Трабзонспора Александр Зубков и Арсений Батагов вошли в символическую сборную 19-го тура чемпионата Турции.

Вингер Александр Зубков забил супергол в матче против команды Касымпаша и получил оценку 7.8 от веб-портала SofaScore.

Защитник Арсений Батагов надежно цементировал оборону и заслужил высокую отметку 8.0.

Команда Трабзонспор дома переиграла клуб Касымпаша со счетом 2:1.

Украинские футболисты включены в 11 лучших игроков уик-энда в Турции.

Символическая сборная 19-го тура чемпионата Турции (SofaScore)

ВИДЕО. Победный супергол Александра Зубкова, 84 мин

ВИДЕО. Трабзонспор – Касымпаша – 2:1

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
