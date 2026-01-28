Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Вылетел на более двух месяцев. Подробности о травме Доргу из МЮ
Англия
28 января 2026, 03:58 | Обновлено 28 января 2026, 04:08
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о повреждении футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме Патрика Доргу, 21-летнего защитника «Манчестер Юнайтед»:

«Патрик Доргу выбыл более чем на два месяца. Очередная мышечная травма в АПЛ, которая потребует длительной паузы.

Традиционно, если потенциальный срок восстановления такой длительный, то речь идет о травме мышечно-сухожильного перехода либо же самого сухожилия.

Для того чтобы избежать рецидивов и возможной операции с вылетом на полгода, клубы выбирают тактику не форсировать восстановление и при малейших признаках повреждения чего-либо, кроме только самой мышцы, устанавливают минимум 2 месяца восстановления.

Посмотрим, как это сработает и когда вернется Патрик, пока что в медиа фигурирует срок в 10 недель».

ФОТО. Травма Патрика Доргу, защитника Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Патрик Доргу Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
