Сергей НАГОРНЯК: «В Эпицентре нет проблем с выплатой зарплаты»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о стратегии финансирования клуба УПЛ:

«У нас стратегия была обсуждена еще тогда, когда мы играли в Первой лиге, начали уже двигаться вверх и стучаться в двери Премьер-лиги. Руководство «Эпицентра» сразу сказало нам, что пока идет война, какого-то заоблачного финансирования не будет. Нам это абсолютно понятно, и нам это четко объяснили.

Но, чтобы вы понимали, у нас полностью все, что мы декларируем ребятам, вообще нет проблем с выплатой зарплаты. Будь то Вторая лига, Первая лига или сейчас Премьер-лига – все, что руководители обещают, выполняется, и это очень важно.

Мы понимаем, что компания «Эпицентр» – это гигант в сфере бизнеса. Но на сегодняшний день есть так, как есть. Мы не кричим громко о каких-то своих амбициях, а спокойно и постепенно движемся вперед. Надеюсь, что когда закончится война, бюджет будет увеличен, а инфраструктура будет развиваться. А пока так.

Каким владельцем является Александр Герега? Он очень спортивный человек. Вы знаете, что компания также занимается волейболом и тяжелой атлетикой. Александр очень любит спорт и футбол, но он не афиширует свою любовь и не показывает этого публично.

Но, поверьте мне, он полностью в курсе всех дел нашей команды. Позже вы чаще будете его видеть. Когда мы играли в Первой лиге, то очень редко общались. А сейчас чаще на связи. Он очень переживает за команду, интересуется, какие есть проблемы. Сейчас уже чаще общаемся».