Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «В Эпицентре нет проблем с выплатой зарплаты»
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 04:54 | Обновлено 28 января 2026, 05:02
83
0

Сергей НАГОРНЯК: «В Эпицентре нет проблем с выплатой зарплаты»

Главный тренер команды УПЛ рассказал о стратегии финансировании клуба

28 января 2026, 04:54 | Обновлено 28 января 2026, 05:02
83
0
Сергей НАГОРНЯК: «В Эпицентре нет проблем с выплатой зарплаты»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о стратегии финансирования клуба УПЛ:

«У нас стратегия была обсуждена еще тогда, когда мы играли в Первой лиге, начали уже двигаться вверх и стучаться в двери Премьер-лиги. Руководство «Эпицентра» сразу сказало нам, что пока идет война, какого-то заоблачного финансирования не будет. Нам это абсолютно понятно, и нам это четко объяснили.

Но, чтобы вы понимали, у нас полностью все, что мы декларируем ребятам, вообще нет проблем с выплатой зарплаты. Будь то Вторая лига, Первая лига или сейчас Премьер-лига – все, что руководители обещают, выполняется, и это очень важно.

Мы понимаем, что компания «Эпицентр» – это гигант в сфере бизнеса. Но на сегодняшний день есть так, как есть. Мы не кричим громко о каких-то своих амбициях, а спокойно и постепенно движемся вперед. Надеюсь, что когда закончится война, бюджет будет увеличен, а инфраструктура будет развиваться. А пока так.

Каким владельцем является Александр Герега? Он очень спортивный человек. Вы знаете, что компания также занимается волейболом и тяжелой атлетикой. Александр очень любит спорт и футбол, но он не афиширует свою любовь и не показывает этого публично.

Но, поверьте мне, он полностью в курсе всех дел нашей команды. Позже вы чаще будете его видеть. Когда мы играли в Первой лиге, то очень редко общались. А сейчас чаще на связи. Он очень переживает за команду, интересуется, какие есть проблемы. Сейчас уже чаще общаемся».

По теме:
В клубе Первой лиги ждут, чем завершится просмотр Ермачкова в команде УПЛ
Хавбек, который покинул Колос, может продолжить карьеру в Румынии
Сын Григорчука восстановился после травмы и тренируется с Черноморцем
чемпионат Украины по футболу Сергей Нагорняк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Александр Герега
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27 января 2026, 10:53 0
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»

Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри

В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27 января 2026, 07:40 12
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские гранды получили штрафы

Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 27.01.2026, 23:42
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 05:43
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Спортинг Ліссабон. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 2
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем